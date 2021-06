Zezinho Sobral solicita recuperação da rodovia Laranjeiras a Riachuelo









21/06/21 - 14:57:07

O trecho é uma área de escoamento agrícola onde transitam muitos caminhões, veículos de transporte intermunicipal e carros pequenos

Engajado na busca por melhorias da pavimentação de estradas sergipanas, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) apresentou uma Indicação solicitando à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER) para que proceda a recuperação da infraestrutura rodoviária e pavimentação asfáltica da rodovia SE 211, no trecho que interliga os municípios de Laranjeiras a Riachuelo.

“Trata-se de um trecho que atende a considerável parcela da população local e que se encontra, atualmente, em precárias condições de tráfego. Isso vem causando inúmeros transtornos para a população, inclusive representa risco de ocorrência de acidentes na região. São muitas pessoas que transitam também a pé, de bicicleta ou de ciclomotor. Conheço bem a localidade e muitos laranjeirenses vieram pedir por melhorias”, comentou Zezinho Sobral.

De acordo com o deputado, o trecho mais crítico é o situado na saída do bairro de Pedra Branca a Riachuelo, especialmente no trevo e na rotatória de acesso à Unigel Agro (antiga Fafen). “Trata-se de uma área de escoamento agrícola onde transitam muitos caminhões, veículos de transporte intermunicipal e carros pequenos. São muitas reclamações da quantidade de buracos. As dificuldades de locomoção, em virtude das péssimas condições, além dos prejuízos aos veículos que lá trafegam e ainda encarecem os fretes, o que prejudica ainda mais a população”, ressaltou Zezinho Sobral.

“A estrada que liga BR101 até a antiga Fafen está muito danificada e o tráfego de caminhões ali é intenso. É uma área pequena, mas muito importante. Ela precisa de uma nova pavimentação e vou sugerir para incluir no Pró-Rodovias, programa do Governo do Estado que está reconstruindo nossas vias”, complementou.

Zezinho Sobral ressaltou que a Indicação sugere, ainda, a manutenção periódica da malha asfáltica. “São procedimentos que resultam em menor custo para o erário, na medida em que são realizados pequenos reparos. A recuperação do trevo de Riachuelo até a estrada da usina, também, é uma área de intenso tráfego e precisa entrar no Pró-rodovias”, reforçou.

Outras indicações

Recentemente, o deputado Zezinho Sobral apresentou Indicação 35/2021 solicitando ao Governo do Estado, através da Sedurbs e do DER, a recuperação da infraestrutura rodoviária e pavimentação asfáltica em rodovias de Laranjeiras, entre elas, a rodovia Senador Valter Franco, as rodovias de acesso aos conjuntos Manoel do Prado Franco e Gameleiro, e na rodovia da avenida Contorno, que dá acesso à Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Comandaroba pela ‘Linha Verde’, em Laranjeiras e melhorias estruturais na ponte que dá acesso à Universidade Federal de Sergipe (UFS), campus de Laranjeiras. A indicação foi aprovada na Assembleia Legislativa.

“São muitos buracos que comprometem a segurança dos moradores e o tráfego de carros e caminhões. Laranjeiras é uma cidade histórica, turística, com importantes indústrias no entorno. As rodovias bem estruturadas são fundamentais para a segurança de quem transita, além de alavancar e consolidar a economia, incrementar o turismo local, possibilitar a melhoria do sistema de transporte, o escoamento mais eficiente da produção agrícola e muito mais”, pontua o deputado laranjeirense.

Zezinho Sobral reforça que o DER já vem desenvolvendo um trabalho na região com melhorias na SE-090, no acesso entre Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro, e a recuperação de drenagem na SE-160, entre Laranjeiras e Riachuelo. Os profissionais também executam as atividades entre a SE-160 e o Povoado Cafuz, e a SE-429 que liga a sede a Pedra Branca. “Reitero também a necessidade de redutores de velocidade para dar segurança e reduzir o número frequente de acidentes nas rodovias do entorno de Laranjeiras. Estou à disposição e de portas abertas para o diálogo com todos os entes e, assim, fortalecer essa terra tão importante para Sergipe”, complementa Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria