“A CAIXA EXCLUI SERGIPE DO SEU PROCESSO DE EXPANSÃO”, DIZ DEPUTADO FÁBIO HENRIQUE









22/06/21 - 13:42:37

A Caixa Econômica Federal – CEF – anunciou a expansão de suas atividades com a implantação de 51 novas unidades de agronegócio, mas nenhuma será em Sergipe. Por conta dessa exclusão, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) fez um requerimento à Presidência do Banco pedindo que inserisse o Estado.

Essa é a segunda vez que Sergipe fica de fora do novo programa de expansão da rede de atendimento da Caixa. “Somos mais de 2,3 milhões de habitantes, com a economia baseada principalmente no primário, com destaque para o setor do extrativismo. Sergipe também é o terceiro maior produtor de petróleo do país. Além disso, o território sergipano possui importantes reservas de potássio e magnésio” informou o deputado.

Fábio Henrique destacou que as principais indústrias do estado estão voltadas para a transformação de bens primários, além da fabricação de bens como calçados de borracha e de couro. Já no setor terciário, destacam-se o comércio, o funcionalismo público e o turismo. O território sergipano possui belas praias exploradas pelos turistas assim como cidades históricas.

“Temos aproximadamente 280 mil pessoas empreendedoras de negócios, e outras 216 mil com carteira de trabalho assinada. Devido a todo esse potencial econômico, sugere-se que essa Pasta examine a possibilidade de incluir o Estado de Sergipe na distribuição das novas unidades da Caixa Econômica Federal”, defendeu o deputado Fábio Henrique.

Por Henrique Matos