Advogado emite nota sobre a Operação “Anagrama” da PC









22/06/21 - 14:39:01

O advogado Thiago Ettinger Oliveira emitiu uma nota no inicio da tarde desta terça-feira (22) informando que em função das notícias veiculadas na mídia sergipana sobre a operação Anagrama da Polícia Civil, as empresas envolvidas na reforma do Centro Administrativo da Saúde destacam as informações sobre a operação.

Veja o que diz a nota

1) a contratação das empresas envolvidas na reforma do prédio se deu por processo licitatório legítimo;

2) todos os serviços contratados foram realizados dentro da planilha de preços fixada pelo sistema Orçe do estado não havendo sobrepreço ou superfaturamento;

3) os pagamentos precediam atesto dos serviços prestados com conferência detalhada de todos os itens;

4) as empresas estão no mercado sergipano há muitos anos, não sendo correto afirmar que há formação de quadrilha, “laranjas “, grupo criminoso ou desvio de recursos públicos;

5) a reforma do prédio gerou economia de cerca de R$ 200 mil por mês desde o ano de 2016;

6) o procedimento da reforma foi acompanhado pelo Ministério Público Federal e a sub-rogação do contrato celebrado com homologação judicial.

As empresas respeitam a decisão judicial, mas, destacam que todos os documentos estão a disposição de todos os órgão de controle para qualquer cotejo.

As pessoa envolvidas e as empresas estão a disposição acreditando na Justiça e no relevante histórico de prestação de serviços.

Advogado Thiago Ettinger Oliveira

OAB/SE 972-A