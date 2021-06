ARACAJU É A SEGUNDA CAPITAL DO NORDESTE QUE MAIS VACINA CONTRA A COVID-19









Com mais de 252 mil pessoas vacinadas, o equivalente a 38% da sua população, Aracaju é hoje a segunda capital do Nordeste em imunização contra a covid-19. Resultado de um grande esforço da administração municipal, planejamento e organização, somados ao engajamento dos aracajuanos, a capital sergipana avança rapidamente na vacinação, já tendo imunizado grupos prioritários, como profissionais de saúde, de segurança e educação, idosos e pessoas com comorbidades, e já alcançado a população em geral, tendo concluído nesta segunda-feira, 21, a imunização das pessoas acima dos 40 anos com a primeira dose.

No ranking das capitais do Nordeste, São Luís (MA) figura em primeiro lugar, com 52% da população em geral vacinada. A cidade recebeu um contingente maior de vacinas do que as demais capitais por causa da confirmação de casos da cepa indiana do novo coronavírus na localidade. Aracaju aparece em segundo lugar, com 38%. Em terceiro está Recife (PE) com 37%. Em seguida, aparece João Pessoa (PB), com 35,5% da sua população imunizada.

Em quinto lugar está Fortaleza, com 34% da população imunizada com a primeira dose. Na sexta posição aparece Salvador (BA), com 33,8%. Na sétima posição, Teresina (PI) totaliza 32,6%. Em seguida, com 31,5% da população vacinada, está Maceió (AL). Em último, Natal (RN) tem 29,4% da população em geral vacinada. Os dados considerados por este levantamento foram retirados dos portais de transparência e vacinômetros dos nove municípios, até às 19h30 desta segunda-feira.

“A vacina é fundamental para vencermos esta pandemia. Por isso, estamos trabalhando muito, com disposição e determinação, para vacinar o mais rapidamente possível a nossa população. Os últimos dias foram de recordes sucessivos em Aracaju: tivemos recordes diários, com mais de 11 mil pessoas vacinadas em um só dia; tivemos o melhor final de semana, com mais de 20 mil pessoas alcançadas pela nossa campanha, além de já termos avançado sobre duas décadas inteiras da população em geral. De modo que chegar hoje ao segundo lugar no ranking das capitais nordestinas, nos deixa muito felizes e nos dá ainda mais força para seguirmos na luta. É a vacina chegando e a Prefeitura de Aracaju aplicando no braço da sua população”, afirma o prefeito Edvaldo Nogueira.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, compartilha do sentimento de satisfação com os números e ressalta que estes índices já começam a repercutir no enfrentamento à doença. “Aracaju amanheceu como a segunda capital do Nordeste que mais vacinou pessoas com a primeira dose, temos cerca de 38% da população vacinada. Quando a gente fala da população acima de 18 anos, estamos chegando a 50%. Esse é um dado extremamente positivo, porque começa a reverberar na média de novos casos, em queda há cerca de três semanas. Houve também a diminuição da média de pessoas internadas e do número de óbitos”, detalha.

Aracaju, dentro do montante de doses que tem recebido, se organizou para fazer a vacinação de forma mais célere possível. Na última semana, por exemplo, foram mais de 60 mil pessoas vacinadas. “Já está mais do que comprovado que Aracaju tem capacidade para vacinar muita gente, tem pessoal preparado para isso, só precisamos que chegue vacina. Chegando mais doses, conseguiremos avançar rapidamente. O que queremos é poder vacinar todas as pessoas até os 18 anos o quanto antes”, expressa a secretária.

Foram vacinadas, até o momento, 252.145 pessoas em Aracaju. Nesta segunda-feira, foram 5.921 pessoas imunizadas.

