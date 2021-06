Banese inaugura espaço especializado para atendimento a empresas









22/06/21 - 05:48:31

Espaço exclusivo criado na Agência Francisco Porto é destinado ao atendimento de clientes Pessoa Jurídica

O Banese inaugurou nesta segunda-feira, 21 de junho, o ‘Banese + Empresas’, espaço exclusivo para atendimento de Pessoas Jurídicas com faturamento anual acima de R$ 4,8 milhões. A iniciativa faz parte do plano de expansão de negócios do banco, que tem dentre os objetivos a atração de novos clientes e a ampliação da oferta de crédito a Pessoas Jurídicas.

O espaço empresarial foi criado na Agência Francisco Porto, na capital sergipana, e conta com equipe própria de atendimento composta por gerentes de Negócios especializados em empresas. “Estamos prontos para continuar prestando o auxílio necessário para que as empresas possam expandir a rentabilidade dos negócios. A casa é nova, mas o compromisso em ajudar no desenvolvimento dos nossos clientes e a economia do Estado é o mesmo de sempre”, enfatizou Mariana Melo, gerente Regional de Atacado e Desenvolvimento do Banese.

A proposta do Banese + Empresas é ampliar a prospecção e o atendimento ao empresariado a partir de uma estrutura especializada, por isso, dentre os produtos ofertados estão o financiamento para a produção de imóveis habitacionais urbanos; linha de crédito para a aquisição de matérias-primas, insumos e mercadorias; e capital de giro para empresas de diversas áreas.

Ascom / Grupo Banese