Belivaldo desmente ter descartado Rogério e não colocará a mão na cabeça de ninguém









22/06/21 - 01:31:44

Por Diógenes Brayner

Na entrevista concedida na segunda-feira (21), ao radialista Edivanildo Santana, na rádio Cidade 99 em Simão Dias, o governador Belivaldo Chagas, tratou também sobre política, especialmente sobre sucessão estadual. Primeiro respondeu à pergunta de uma ouvinte se seria candidato a algum mandato político em Simão Dias. Belivaldo respondeu que não pretendia se candidatar: “em Simão Dias serei sempre ex”.

Diante da pergunta se ele votaria em Lula da Silva (PT) para presidente da República ele respondeu rapidamente: “já votei, e por que não votaria outra vez”? Belivaldo lembrou que está no bloco desde quando ele se iniciou ao lado do ex-governador Marcelo Déda (PT) e de Jackson Barreto (MDB). Acrescentando que rompeu com seu grupo político liderado pelo ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) porque “preferi apoiar a candidate Dilma Roussef (PT), do que votar em Aécio Neves (PSDB) que era a decisão do PSB”. Essa é uma demonstração que preferi permanecer onde ainda estou ao lado de integrantes do PT, e de outros partidos que ainda permanecem no bloco.

Sobre sucessão– Belivaldo Chagas afirmou durante a entrevista que só vai falar sobre sucessão estadual a partir da segunda quinzena de setembro, já próximo ao mês de outubro. E lembrou que o seu bloco tem cinco nomes que desejam ser o candidato a Governo do Estado. São eles: Edvaldo Nogueira (PDT), Laércio Oliveira (PP), Ulices Andrade, Fábio Mitidieri (PSD) e Rogério Carvalho (PT), que não rompeu com o bloco e porque o PT é Governo.

Perguntado se já havia descartado o senador Rogério Carvalho, como fora publicado por setores da mídia, Belivaldo respondeu: “não descartei nada, não procede nada, eu não sei de nada. Eu só leio, e o cara tem direito de dizer o que quiser”.

Belivaldo disse ainda que também é invenção que ele quer como candidato a Governo o deputado federal Fábio Mitidieri: “não tenho candidatura a nada, não discuti sucessão com ninguém e não tem decisão de nada”. E repetiu: “só vou discutir sucessão a partir de setembro. Não vou botar a mão na cabeça de ninguém”.

Direito do PT– O governador faz uma pergunta: “se por ventura o PT não ficar no agrupamento eu estou rompendo com o PT? É direito do PT ter candidatura”? Ele mesmo responde: “é direito de Rogério querer ser candidato a Governo do Estado”.

Sobre algum incômodo com a formação de possíveis alianças por Rogério Carvalho, o governador Belivaldo Chagas ironizou: “rapaz, pense num cara que dorme a noite toda”? E continua: “não estou nenhum pouco preocupado, porque quem tem que estar preocupado é quem quer ser candidato”.

Belivaldo diz ainda que não tem pressa de escolher candidato a sucessão porque já está em casa: “quando me tornei candidato a governador foi na primeira semana de abril de 2018. Por que em 2022 tem que ser agora”?

No final o governador colocou o seguinte: “os pretensos candidatos têm todo direito de ir se movimentando e não vou proibir nenhum desses a conversar com ninguém. Só entro na discussão, a partir de outubro, se alguém achar que eu posso ajudar e quiser meu apoio. Se não quiser, siga em frente que fico sozinho, sem nenhum problema”.