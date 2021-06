Breno Garibalde destaca importância da restauração da Estação da Leste









Na sessão plenária da manhã desta terça-feira, 22, o vereador Breno Garibalde (DEM) enalteceu a importância da restauração da Estação Ferroviária Centro Atlântica, conhecida como Estação da Leste, no bairro Siqueira Campos. O Governo do Estado assinou uma ordem de serviço para a recuperação do local que é tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -IPHAN.

“A assinatura desta ordem de serviço é uma notícia excelente, já que a estação esteve abandonada por muito tempo e acabou sendo utilizada como ponto de drogas e disseminação de doenças. Eu trago esse assunto desde a época da campanha, para chamar atenção sobre a importância da preservação do nosso patrimônio histórico. A edificação, que é da década de 1910, possui uma arquitetura eclética com referências Art Déco (estilo arquitetônico) e foi o marco de uma época, por isso jamais pode ser esquecida”, destacou Breno.

O parlamentar lembra que no início do mandato, em fevereiro, visitou a superintendência do IPHAN para saber informações sobre o local e tentou organizar uma reunião entre a Comissão de Obras da Câmara e os demais envolvidos (Prefeitura, Estado, VLI, SPU). Infelizmente o encontro precisou ser adiado por conta da pandemia e também dá mudança de gestão em alguns órgãos.

“Conversei com o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, sobre o projeto e aproveitei para parabenizar pela assinatura da ordem de serviço. Ele se colocou à disposição para explicar todos os detalhes e disse que nesta primeira etapa será feita a parte mais grosseira, como limpeza do terreno e topografia”, afirmou o vereador.

Uma das preocupações de Breno é sobre a preservação dos elementos arquitetônicos para que a história do local continue sendo contada através do prédio.

“Peço sensibilidade com este projeto para que estes elementos sejam preservados. Também temos que nos preocupar sobre qual uso que esse prédio terá, vi que será feita uma parceria entre os Bombeiros e a Guarda Municipal, mas espero que a comunidade local também possa ser ouvida e estou otimista que será um projeto interessante para todos e para nossa cidade”, argumentou.

