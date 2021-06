PREFEITO PAGA SALÁRIOS ATRASADOS E MANTÉM OS COMPROMISSOS









22/06/21 - 16:09:41

Quando foi empossado prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano (PT) determinou a realização de um estudo para viabilizar o pagamento dos salários atrasados dos professores da rede municipal de ensino. Graças ao esforço fiscal da atual administração, a Prefeitura tem honrado seus compromissos e aos poucos está quitando débitos deixados pela gestão passada. Hoje, os profissionais do magistério estão recebendo não só os salários, mas também o décimo terceiro.

Por compreender que o salário é a principal fonte de renda desses trabalhadores, Weldo Mariano tem priorizado os vencimentos dos professores e demais servidores do município. Seguindo o calendário divulgado pela Prefeitura de Canindé, nesta terça-feira, 22, e quarta-feira, 23, a administração está efetuando o pagamento de todo funcionalismo municipal.

A folha do município gira em torno de 5 milhões de reais que são investidos, diretamente, em Canindé de São Francisco agregando poder aquisitivo que é transformado em compras e obrigações locais como aluguéis, água, luz, etc, que retornam, em parte, para os cofres públicos por meio do ICMS e ISS. Toda cadeia da economia fica contemplada.