Confira como ficam os atendimentos no RioMar Aracaju e Jardins no São João

22/06/21 - 11:41:41

Plataformas digitais dos dois shoppings operam normalmente durante o feriado

Seguindo as medidas dos decretos estadual e municipal, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins não funcionarão na próxima quinta-feira, data alusiva às homenagens a São João.

No dia 23 de junho, véspera do feriado, os empreendimentos irão abrir das 10h às 21h. Já na quinta-feira, 24 de junho, mesmo sem os tradicionais festejos juninos, os dois empreendimentos estarão fechados, inclusive os supermercados. Já o Cinemark obedecerá aos horários estabelecidos pela rede.

Atendimento online

As plataformas digitais RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online seguirão operando normalmente, com o serviço de delivery dos restaurantes funcionando neste feriado. Acessando os aplicativos (Android e iOS) ou os sites riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontrará mais de 8 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia.

Os canais atendem a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$ 75.

Clima junino

Até 30 de junho, os Shoppings RioMar e Jardins resgatam as tradições juninas e promovem um clima de alegria, que contagia a todos que frequentam os centros de compras. Na Praça de Eventos Rio, no RioMar, o público desfruta de espaços interativos, com réplica do Mercado Central, Carrossel das Tradições e barracas de comidas típicas. Já na Praça de Eventos Ipê, no Jardins, o resgate à tradição alude às noites juninas e contempla exposições de fotos e vestimentas da época, barracas de roupas juninas e espaço para contação de histórias com o ator César Leite.

