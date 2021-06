Conselho Estadual da Juventude lança diagnóstico para gestores municipais de juventude









22/06/21 - 12:06:44

O Conselho de Políticas Públicas de Juventude do estado de Sergipe (Conejuve), lançou na manhã desta segunda-feira, dia 21, o Diagnóstico para Gestores (as) Municipais de Juventude do Estado de Sergipe.

O objetivo do Diagnóstico é mapear as realidades dos agentes públicas, compartilhar experiências exitosas e dificuldades na execução das políticas de juventude, nos 75 municípios do estado de Sergipe.

Os dados coletados serão compartilhados e debatidos entre o Conselho Estadual da Juventude, a Coordenadoria Especial de Juventude, e os Gestores Municipais.

Cronograma:

– 21 de junho – início da coleta dos dados;

– 20 de julho – término da coleta dos dados;

– 12 de agosto – divulgação dos resultados coletados.

Os (as) gestores (as) deverão preencher o Diagnóstico através do link: https://my.forms.app/conejuvesergipe/diagnosticogestoresjuventude.

Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail: conejuv.seduc@seduc.se.org.br, do WhatsApp do Conselho: (79) 9.9658-0207, ou pelo Instagram: @conejuvese.