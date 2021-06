COPE E DIPOL PRENDEM SUSPEITO DE VENDER PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL









22/06/21 - 05:08:43

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência (Dipol) prenderam em flagrante nesta segunda-feira (21) Alexandre Antônio de Souza Menezes, suspeito devender pornografia envolvendo menores de idade através de aplicativos de mensagens.

Os agentes identificaram que o suspeito que trabalhava com a venda de planos de internet estava vendendo conteúdos de exploração sexual infantojuvenil por meio de aplicativos de mensagens. Segundo eles, após encontrar um possível cliente, o indivíduo oferecia o envio de conteúdo de pornografia envolvendo menores de idade mediante pagamento.

Por meio da constatação de que Alexadre estava praticando tal ação criminosa, as equipes de investigação identificaram seu paradeiro e o localizaram na posse de um aparelho celular do qual fazia uso para armazenar e compartilhar o conteúdo ilegal destinado à venda dos “pacotes de pedofilia”. Os preços variavam de acordo com o tipo de arquivo e os pagamentos eram feitos por meios digitais.

O homem confessou o crime, afirmando que vendia tais conteúdos por meio de aplicativos como WhatsApp e Telegram. O aparelho foi apreendido e imediatamente encaminhado para perícia, enquanto Alexandre foi preso em flagrante pelos delitos de armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornografico de exploração sexual infantojuvenil.

Apurações iniciais não indicaram o envolvimento de Alexandre em crimes anteriores, no entanto, a investigação demonstra que ele praticava tais ações há tempos, sendo as próximas diligências empreendidas com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos, a exemplo dos consumidores do conteúdo pornográfico ofertado pelo indivíduo.

Com informações e foto SSP