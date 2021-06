DEPUTADO AGRADECE POR PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ESTADO A FAVOR DA VACINAÇÃO









22/06/21 - 14:11:30

O deputado estadual Francisco Gualberto (PT), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, fez na sessão desta terça-feira (22) um agradecimento ao governador Belivaldo Chagas por ter atendido a um pedido seu, considerado de grande importância para a sociedade neste período de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Na semana passada o deputado havia feito pronunciamento informando que tinha sugerido ao governo do Estado a produção de uma campanha publicitária sobre a importância da segunda dose da vacina contra a Covid-19. “Todos nós, mesmo leigaos, já sabemos que a imunidade das vacinas só vem com a segunda dose”, justificou.

“Ontem tive o prazer de ver pela televisão exatamente uma peça publicitária chamando a atenção dos sergipanos para tomarem a segunda dose da vacina. A publicidade é estrelada pelo artista, sanfoneiro e cantor Mestrinho, artista conhecido hoje no Brasil inteiro e em parte do mundo. Ele é filho de Erivaldo de Carira”, comemorou Gualberto. “Portanto, agora quero agradecer ao governador por ter atendido a essa nossa sugestão. Tenho certeza que ele fez dentro de sua concepção de salvar vidas”, disse, enfatizando a importância da campanha.

“Num país em que o presidente da República disse, na quarta-feira passada, que a contaminação seria mais eficiente do que a vacinação, essa ação de Belivaldo se traduz em algo de muita importância”, reforçou Francisco Gualberto. De acordo com ele, qualquer pessoa que assista a referida peça publicitária “verá que tem a intenção clara para que aqueles que não tomaram a segunda dose não sejam influenciados por fake news, por psicopatas ou pessoas que defendem a anti-vida. Por favor, busquem tomar a segunda dose para que o número de óbitos no Brasil possa continuar diminuindo”, afirmou Gualberto.

Até hoje, 503.761 pessoas já morreram por consequências da Covid-19 no Brasil. Em Sergipe o número de mortes, até esta terça-feira, já alcança 5.576 pessoas.

Por Gilson Sousa

Foto: Jadilson Simões/Agência Alese