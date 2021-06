DEPUTADO ZEZINHO SOBRAL ASSEGURA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM RODOVIAS









22/06/21 - 14:17:41

O líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Zezinho Sobral (Podemos) subiu à bancada, nesta terça-feira, 22, para assegurar que as rodovias estaduais receberão reformas em breve. Ele falou que o Governo Estadual já determinou a abertura de licitação para os trechos mais problemáticos.

O parlamentar lembrou que a época do ano não é propícia para realização de obras, devido às chuvas. “Nós vamos debater aqui na Casa algumas áreas de financiamento e que o Governo tem buscado ampliar o Pró-Rodovias que hoje já chega a 500 quilômetros. Lembrando que nós estamos no inverno, período de maior chuva na região”, afirmou.

Ele ainda declarou que existem rodovias que estão esperando por ordem de serviço e algumas estão em processo de impermeabilização. O deputado citou trechos de estradas que estão com a documentação pronta.

“Tem que se lembrar que algumas rodovias estão em processo de licitação, assim como é Pacatuba-Brejo Grande, como é Pirambu-Japaratuba, então todos esses processos que pegam da BR-101 até Pirambu, passando por Japaratuba está no processo de conclusão licitatória e alguns trechos, inclusive, sendo construídos ou com recursos próprios ou com financiamentos que virão ainda a nossa Casa para que a gente possa validar”, declarou.

Além disso, ele acrescentou que o governador Belivaldo Chagas já determinou que providenciasse a licitação para fazer a ligação da Unigel com a BR-101. “São cerca de 70 caminhões que saem diariamente da Unigel com a sua produção em 90%, chegando a limites importantes”.

Privatização da Eletrobrás

Zezinho Sobral criticou a forma como está sendo tratada a possível privatização da Eletrobras. Ele falou que é preciso ter atenção com o processo para que erros não voltem a ser cometidos.

Por Wênia Bandeira