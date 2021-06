DOIS IRMÃOS ENTRAM EM CONFRONTO COM POLICIAS E MORREM EM ITABAIANA









22/06/21 - 07:54:12

Uma operação realizada na manhã desta terça-feira (22) pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) no município de Itabaiana, deixou duas pessoas mortas e três presos.

As informações são de que dois irmãos que eram investigados pela polícia trocaram tiros com policiais e acabaram mortos. Três pessoas foram presas durante a operação desencadeada com o objetivo de coibir o tráfico de drogas no Povoado Ribeira.

As equipes cumpriram oito mandados de busca e apreensão.