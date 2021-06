EM NOTA, SES DIZ QUE ESTÁ COLABORANDO COM INVESTIGAÇÕES DA PF









22/06/21 - 11:27:25

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está colaborando com as investigações da Policia Federal, fornecendo todas informações e documentos solicitados referentes a dois contratos de fornecimento de serviços e insumos relacionados as ações de enfrentamento da pandemia, com intuito de esclarecer os questionamentos o mais rápido possível. A Secretaria de Saúde reafirma a transparência e legalidade nas aplicações dos recursos públicos, sejam eles estaduais ou de fonte federal, utilizados no combate a pandemia da Covid-19 no Estado e nas demais ações da gestão estadual.

A SES destaca ainda a importância da fiscalização constante das ações e recursos públicos e ressalta que Sergipe é o 1º estado no Nordeste e o 6º estado mais transparente do Brasil, com nível Alto de desempenho, segundo o ranking do Índice de transparência da Covid-19, divulgado pela ONG Open Knowledge Brasil .

Quanto a Operação do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), da Policia Civil de Sergipe, com foco nas empresas que celebram contratos com entes públicos, não houve nenhum desdobramento direto na Secretaria.

Secretaria de Estado da Saúde