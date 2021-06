Energisa alerta para cuidados com a rede elétrica no período junino









22/06/21 - 15:12:56

Com o isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, é recomendado evitar festas e aglomerações no período junino. Se for decorar a residência ou ruas, é preciso ficar atento às instalações elétricas para evitar riscos e garantir a segurança de toda a família.

Os perigos envolvendo eletricidade, por exemplo, são altíssimos. Acender fogueiras ou soltar fogos próximos à rede elétrica pode causar acidentes graves e ainda comprometer o fornecimento de energia da região, pois o fogo e o calor podem causar dilatação dos fios, curtos-circuitos e rompimento dos cabos.

“Outra ação perigosa é utilizar estruturas da rede elétrica como postes, cabos ou equipamentos para pendurar os ornamentos como bandeirolas e balões, pois o risco de choque é alto”, explica o coordenador de Segurança e Saúde Ocupacional da Energisa Sergipe, Robson Jezler.

Robson Jezler ressalta ainda o que pode ser feito em casos de acidentes. “Alertamos não tocar em fios partidos e não tentar retirar objetos em contato com cabos. Também é importante isolar o local do acidente”, destaca.

Além de colocar a segurança em risco, fogueiras e fogos de artifício podem ser prejudiciais à saúde. O risco de queimaduras é altíssimo em ambos os casos e, isso pode sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde, que está com os esforços focados no combate ao coronavírus. Vale destacar também que a fumaça pode acabar afetando os vizinhos, pois sua inalação é capaz de agravar problemas respiratórios, um dos principais sintomas da Covid-19.

Em Aracaju, a prefeitura publicou decreto proibindo o acendimento de fogueiras, a venda de fogos de artifício e a realização de eventos festivos, públicos ou privados durante o período junino. A comercialização de fogueiras e de fogos de artifícios estão proibidos.

Dicas para evitar acidentes

Em casa, não faça gambiarras, evite o uso de benjamins e não ligue diversos aparelhos em uma mesma tomada. A utilização de materiais isolantes é recomendada, pois minimiza os riscos de curto-circuito.

Se for decorar a rua, coloque bandeirinhas longe dos postes e não amarre fios, cabos ou enfeites em postes ou fiações elétricas. E mesmo mantendo distância dos cabos de energia, deve-se dar preferência aos adereços de materiais isolantes em vez de metal, para evitar que conduzam energia, em eventual contato com a rede. Também não é recomendado que se brinque com fogos de artifício, principalmente as crianças, já que podem provocar queimaduras graves. Ao atingirem a rede elétrica, os fogos também podem causar curto-circuito, interrompendo o fornecimento de energia para a região.

No caso da fogueira, as pessoas devem observar a distância da rede elétrica, uma vez que o fogo ou o calor em excesso podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção de energia. Quanto aos balões, a recomendação da Energisa é que sejam evitados, afinal, além de ser crime o seu uso, eles podem causar grandes acidentes, principalmente se caírem dentro de subestações ou sobre redes elétricas.

Em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, informe imediatamente à Energisa por meio dos canais de atendimento, o call center 0800 079 0196 ou por meio do WhatsApp (79) 8101- 0715 e ao Corpo de Bombeiros, discando o 193.

Por Adriana Freitas