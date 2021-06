Forró Caju Em Casa 2021: confira a programação desta terça-feira, 22









22/06/21 - 06:23:43

Forró do bom, artistas consagrados e valorização da cultura sergipana: assim será mais uma noite de transmissão do Forró Caju Em Casa. Vai ser difícil não arrastar o sofá e dançar ao som dos artistas que se apresentam no mais tradicional evento do período junino de Aracaju, reformulado para cumprir as normas sanitárias contra a covid-19.

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), passa a exibir os shows do Forró Caju por meio de lives na internet. Sempre a partir das 19h, as lives podem ser assistidas nas redes sociais da Prefeitura e nas TVs Câmara e Alese.

Nesta terça-feira, 22, são seis apresentações que buscam manter acesas as tradições na capital do País do Forró e representar o autêntico forró sergipano. A programação do dia tem Pavio do Forró, Marcos Paulo, Aurelino O Bom do Forró, Trio Itapoã, Pé Quente do Forró e Trio Ararão do Nordeste.

O experiente artista Marcos Paulo destaca que a programação inteiramente com artistas sergipanos ressalta a qualidade dos nossos músicos. “A seleção foi muito bem feita, a execução está sendo maravilhosa. Eu acho que o público vai encontrar muita qualidade. A gente tem um Forró Caju legitimamente sergipano, só com artistas locais. Agora dá para perceber o quanto de qualidade nós temos aqui no Estado.”

Sempre presente nas edições do festejo, Pavio do Forró agradeceu mais uma oportunidade de se apresentar e lembrou que junho não seria o mesmo sem essa tradicional festa aracajuana. “O mês de junho a gente considera como um ano. E um ano sem forró não é brincadeira, é difícil. Mas Deus dá um jeitinho e a Prefeitura deu uma ajuda excelente. Esse Forró Caju Em Casa é uma maravilha e eu estou muito feliz em ter participado.”

Com mais de 40 anos de carreira, Aurelino destaca que seu show vai contar com as músicas mais pedidas e faz um convite. “Esse ano eu estou de cá e você de lá, mas fique aí em sua casa dançando com Aurelino Bom do Forró, o melhor do forró pé-de-serra. Um beijo no coração de todos vocês que participam e vêm dançar o melhor forró do mundo que é o Forró Caju.”

O evento

O Forró Caju em Casa 2021 seguirá até o dia 30 deste mês com uma vasta programação. No total, serão 82 atrações, e, aproximadamente, 100 horas de exibição online. Assim como no ano passado, as exibições serão realizadas através do canal da Prefeitura de Aracaju no YouTube.

Neste ano, além da transmissão feita pela plataforma de compartilhamento de vídeos, parte da programação será exibida nas TVs Alese e Câmara, em parceria firmada com a Funcaju. O evento também terá destaque na PMA Rádio Corredor e em todas as redes sociais da Prefeitura e Funcaju. Após serem transmitidos no canal do YouTube, os shows serão disponibilizados na plataforma de streaming “AjuPlay”.

O evento conta com a parceria da Unissau, Construtora Stanza e TVs Câmara de Aracaju e Alese.

Confira tudo através do canal do YouTube da Prefeitura de Aracaju, ou nas TV’s Alese (canal 5.2) e Câmara de Aracaju (5.3)