Governo atende solicitações de Diná Almeida sobre ações de infraestrutura









22/06/21 - 16:20:53

Na manhã desta terça-feira, 22, a Câmara de Vereadores de Tobias Barreto sediou uma Audiência Pública para discutir a recuperação da Rodovia SE-290, que liga Poço Verde, Tobias Barreto, Itabaianinha e Umbaúba. Por se tratar de uma indicação da deputada estadual Diná Almeida (PODE), a parlamentar também se manifestou sobre o assunto durante sessão plenária da Alese.

Durante a audiência na Casa Legislativa, foi informado que o Governo ainda não tem recurso suficiente para a recuperação da rodovia antes do início do próximo ano. Entretanto, atendendo a um pedido de Diná Almeida, o governador Belivaldo já se comprometeu a investir em uma operação tapa-buraco para amenizar a situação enquanto o asfalto novo não chega.

“Eu não vou só enviar o papel e ficar discursando. Faço a indicação e vou conversar diretamente com a SEDURBS e com o Governo do Estado para saber se há condições de atender. Quero mostrar à população e aos meus colegas que nós não estamos parados com relação a isso. Temos cobrado do Governo, mas entendemos que não há recursos para fazer todas as obras de uma só vez. Sigo buscando por melhorias para minha região, que contempla Tobias Barreto, e para todo o Estado de Sergipe”, frisou a parlamentar.