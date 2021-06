HUSE ADQUIRE SERRAS ÓSSEAS QUE VÃO AUXILIAR NAS CIRURGIAS ORTOPÉDICAS









Com um investimento de quase cem mil reais, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), deu mais um grande passo adquirindo cinco kits de serras ósseas Os equipamentos darão melhor condição de trabalho aos profissionais e mais qualidade da assistência prestada ao paciente. Uma demanda que, segundo o superintendente do hospital, Walter Pinheiro, já era solicitada há algum tempo e que chega em boa hora.

“Esses equipamentos vão auxiliar, principalmente, durante a cirurgia ortopédica e cirurgia que envolve cortes ósseos, facilitando o procedimento e realizando cortes mais precisos. Isso resulta em melhor tempo cirúrgico, um procedimento mais adequado e reflete não só na condição de trabalho do profissional, mas na qualidade da assistência prestada ao paciente. O treinamento com os profissionais se faz necessário para melhor utilização dos equipamentos evitando o mau uso”, explicou o superintendente do Huse.

As serras podem ser utilizadas também como perfurador ósseo, é intercambiável a parte do canhão que pode ser utilizada com uma broca ou transformada numa serra. O kit acompanha serras para cortes maiores, ossos grandes, assim como ossos mais delicados. Como ressalta o técnico executivo de vendas da Macom Instrumental Cirúrgico, Salatiel Oliveira Júnior.

É uma serra óssea usada para os procedimentos da ortopedia e cardiologia. Trata-se de um equipamento mais completo e dá opções de amplos acessos com a lâmina, agilizando os procedimentos cirúrgicos. O Huse fez uma excelente aquisição”, pontuou o técnico executivo da Macom.

