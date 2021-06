Laranjeiras: prefeito está preocupado com queda no ICMS









22/06/21 - 05:57:00

A partir de 2022, a Prefeitura de Laranjeiras terá mais uma perda significativa de arrecadação de impostos. Desta vez com o ICMS, que deve reduzir cerca de R$ 1 milhão/mês. Para se ter uma ideia, neste ano de 2021, o Governo do Estado repassa ao município um percentual de 4,6677% e a partir do ano que vem, esse índice cairá para 3,705%. Dessa forma, a gestão municipal terá uma dificuldade ainda maior para honrar os compromissos. Por esse motivo, a Prefeitura vai recorrer da divisão apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado.

Ao longo dos anos, o município vem perdendo receita, entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. Em 2017, o total recebido era de cerca de R$ 5 milhões. Enquanto que, em 2021, a arrecadação mensal de ICMS é de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Em contrapartida, o valor mensal das despesas cresce por conta do aumento de preços de bens e serviços, equiparação de salários dos trabalhadores, entre outros fatores.

Desde janeiro desse ano que o prefeito José de Araújo (Juca) vem relatando a perda de receita e o aumento de despesas, fato que dificulta o planejamento e a execução de ações importantes em diversas áreas. “Com mais essa perda na arrecadação, o corte de despesas é inevitável, para que consigamos honrar com os compromissos. Vai ficar difícil até para pagar a folha de servidores públicos. Laranjeiras ao longo dos anos foi a cidade que mais perdeu no Brasil. A nossa situação é caótica”, disse o prefeito.

Juca acrescentou que vai tentar reverter a situação. “Eu e minha equipe de governo vamos analisar a melhor estratégia para impactar o mínimo possível a população laranjeirense, que, nos últimos quatro anos, passou por momentos difíceis. Será mais uma perda significativa e isso nos preocupa muito”, ressaltou.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.