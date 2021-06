MOTORISTAS DE APLICATIVOS SÃO RECEBIDOS POR DEPUTADOS NA ALESE









22/06/21 - 05:24:55

A Comissão de motoristas de aplicativos de Sergipe foram recebidos na última semana pelos deputados estaduais Jairo de Glória, e o deputado e presidente da casa, Luciano Bispo.

Com a pauta em busca da vacinação contra a COVID-19 para categoria, eles explanaram a realidade que eles vivem na linha de frente, e pediram atenção ao poder público.

“Recebi com alegria o convite e de pronto fiz questão de convidar os motoristas que estão em busca de melhorias para nossa categoria, convidei as associações, representantes independentes, o sindicato, para juntos, mostrarmos a nossa realidade”, falou Hugo do UBER, em tom de agradecimento pelo convite feito a categoria

“Somos mais de 20 mil motoristas cadastrados. Pelo menos 8 mil trabalhando diariamente, e por isso precisamos ser notados pelo poder público”, citou o motorista Pontes.

Solícito à categoria, o deputado estadual Jairo, colocou seu mandato à disposição.

O presidente da ASMMA (Associação Sergipana dos Motoristas Autônomos de Sergipe) Josean dos Santos, acrescentou que “esse é um pleito da categoria desde o início da vacinação, mas infelizmente não tivemos muito sucesso. Conseguimos uma parceria com a UFS, mas nada veio dos estados e municípios”, pontuou o presidente.

O vice-presidente Keno Almeida da AMMAGA (Associação dos metropolitana dos motoristas e motociclistas da grande Aracaju), acrescentou que organizou junto à categoria um manifesto no último mês, procurando uma solução para o problema, e que ficou satisfeito com o resultado, já que estavam naquele momento em reunião.

Percebendo a união e o clamor da categoria em busca de um benefício para todos, o presidente da Alese, Luciano Bispo, comprometeu-se em ir, junto com o deputado Jairo de Glória, à secretaria de saúde, conversar pessoalmente com a secretária, na segunda-feira, 21.

Com um início de diálogo muito proveitoso, ficou acordado que o deputado Jairo fará uma indicação específica para os motoristas de aplicativos, e acompanharia de perto a demanda.

“Grato pela atenção atribuída a nós, motoristas de aplicativos, em acordo com as entidades do grupo, colocamos os prédios das instituições como contrapartida para que seja o ponto de vacinação, caso nosso pleito seja atendido” finalizou Hugo do UBER.

Da assessoria