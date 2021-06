NITINHO: É NECESSÁRIO QUE A GENTE AGILIZE UM PLEBISCITO PARA A ZONA DE EXPANSÃO









O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), durante o Pequeno Expediente desta terça-feira, 22, fala da necessidade de um plebiscito em relação a Zona de Expansão para que a população decida se quer que a área seja da circunscrição do município de Aracaju ou de São Cristóvão.

“No momento, é necessário que a gente agilize um plebiscito para a Zona de Expansão para que seja definido se a área pertence a São Cristóvão ou a Aracaju. O prefeito Edvaldo Nogueira tem projetos e investimentos que serão direcionados para a região”, explicou.

Nitinho ainda disse que é preciso falar com as lideranças para saber o que a comunidade deseja .”A gente precisa debater com os representantes dos bairros que engloba a Zona de Expansão para saber o que a comunidade prefere.”, destacou.

O presidente ainda ressaltou que se a Zona de Expansão for anexada a Aracaju, a prefeitura já tem toda uma pretensão de investimentos na área, com projetos que abarcam mais saneamento e infraestrutura para desenvolver ainda mais aquela região.

