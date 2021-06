PREFEITURA ANTECIPA SALÁRIO DOS SERVIDORES DE JUNHO PARA SEXTA-FEIRA, 25









22/06/21 - 16:28:44

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na tarde desta terça-feira, 22, a antecipação do salário dos servidores municipais, referente ao mês de junho. Pelas suas redes sociais, o gestor informou que todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, receberão seus vencimentos nesta sexta-feira, dia 25. Na mesma data, também será creditada a primeira parcela do décimo terceiro para quem aniversaria nos meses de maio e junho. Com o pagamento antecipado dos salários dos servidores, serão injetados mais de R$ 80 milhões na economia local pela Prefeitura de Aracaju.

“É com grande felicidade que trago, uma boa notícia aos servidores, que tanto tem trabalhado pela nossa cidade. Vamos antecipar o pagamento do salário do mês de junho para esta sexta, dia 25. Todo o funcionalismo municipal receberá na data. É um reconhecimento aos trabalhadores da Prefeitura, que tanto nos ajudam. Além disso, também pagaremos a primeira parcela do décimo terceiro para quem completa idade nova em maio e em junho. Esse tem sido um compromisso que fazemos questão de honrar com os servidores da Prefeitura”, destacou Edvaldo.

Durante o anúncio, o prefeito também comemorou o avanço da vacinação contra a covid-19 em Aracaju e agradeceu aos servidores pelo empenho no combate à pandemia. “Alcançamos uma marca importante: são mais de 200 mil aracajuanos imunizados, cerca de 38% da população. Aceleramos e já aplicamos a vacina nos cidadãos com idade acima de 40 anos. Somos a segunda capital do Nordeste que mais vacinou e seguimos trabalhando para avançar cada vez mais. Aproveito para agradecer, mais uma vez, a cada trabalhador que tem nos ajudado na luta contra a covid-19. Tenho certeza de que, juntos, venceremos esta guerra”, salientou.

O pagamento em dia dos salários dos servidores é um compromisso de Edvaldo que tem sido honrado desde janeiro de 2017, quando ele retornou à Prefeitura de Aracaju. Além disso, o prefeito regularizou os vencimentos que estavam em atraso da gestão anterior e retomou o pagamento de direitos e benefícios que se encontravam suspensos. Ao longo da sua administração, Edvaldo também tem honrado o pagamento antecipado do 13º salário e férias.