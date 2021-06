Prefeitura de Simão Dias e Faculdade Ages firmam parceria e viabilizam descontos para servidores









Formar e qualificar seu quadro de funcionários é um dos objetivos da Prefeitura de Simão Dias que, nesta segunda-feira, 21 de junho, fechou parceria com a Ages Empreendimentos Educacionais (Faculdade Ages), conseguindo assim descontos nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela referida instituição de ensino, para os profissionais vinculados ao Município..

Servidores (efetivos, contratados, comissionados) e estagiários da gestão municipal, assim como seus respectivos filhos e cônjuges, serão beneficiados com essa parceria firmada, que possibilita um desconto de 50% nos cursos de graduação, sendo ele bacharelado ou licenciatura, ou tecnológico e 20% nos cursos de pós-graduação, com exceção do curso de medicina.

Para ter acesso ao benefício, o servidor que tiver interesse deve solicitar o desconto obedecendo os procedimentos, prazos e anexação dos documentos previsto no Regulamento de Políticas da Instituição de ensino.

A assinatura do convênio foi realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Simão Dias (SEMEC) e contou com a presença do prefeito municipal, Cristiano Viana, da diretora da Faculdade Ages, Aristhela Amorim, e dos secretários municipais, Angela Siqueira (Educação) e Júnior Viana (Controle Interno).

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias