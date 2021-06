Prefeitura doa kits do Banco de Alimentos de Rosário do Catete









22/06/21 - 14:54:44

A Prefeitura de Rosário do Catete realizou, nesta terça-feira (22), a continuidade da entrega dos kits de alimentos in natura formados por produtos oriundos do Banco de Alimentos municipal. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) distribui os kits para cerca de 600 famílias, que são atendidas pelos programas de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semades).

O prefeito interino de Rosário do Catete, que participou da entrega no Complexo de Assistência Social, destacou a importância do programa de segurança alimentar. “O programa, que garante o fortalecimento da agricultura familiar, fornece segurança alimentar e nutricional para famílias que são assistidas pela Semades. O programa promove o desenvolvimento de todo o ciclo que impulsiona a economia local”, frisou.

Os kits são formados por alimentos in natura como abacaxi, abóbora, acerola, alface, banana, batata doce, cebolinha, coco seco e verde, coentro, couve, inhame, laranja, macaxeira, mamão, maracujá, melancia, milho verde, pimentão verde etc. De acordo com o Ministério da Saúde, os alimentos in natura são aqueles obtidos de plantas ou animais e adquiridos para consumo sem terem sofrido processamento. Os kits serão distribuídos até novembro deste ano e apresentam variação de alimentos a cada semana, pois são constituídos a partir da produção sazonal. Os kits são montados levando-se em conta as referências nutricionais para suprir as necessidades diárias de vitaminas e outros nutrientes.

O programa é realizado em parceria com a Mosaic Fertilizantes, por meio do Instituto Movere, e garante a compra da produção dos agricultores de Rosário do Catete, além de destinar parte para merenda escolar da rede pública municipal. Além de garantir o fortalecimento da política de segurança alimentar e nutricional, o programa também promove o desenvolvimento econômico do Município.

Os vereadores Rafael Dantas, Willames Cruz (Mi) e Ellyson Santana; o secretário municipal de Governo Antônio Monteiro, que também responde interinamente pela secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural; a secretária municipal de Gabinete Mislene Santos; a secretária adjunta de Cultura, Maura Cecília; a coordenadora do Banco de Alimentos Joseane Andrade; e a coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional Ana Paula também participaram da ação de entrega dos kits.

Por Keizer Santos

Foto Paulo Moura