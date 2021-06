Resultado do vestibular de Medicina da Unit sai dia 25 de junho









Mais de 800 candidatos disputam as 82 vagas disponibilizadas via edital para o curso de Medicina na Unit Sergipe. O resultado do vestibular sai no próximo dia 25.

Para muitos, o projeto de vida estar relacionado ao curso de Medicina pode ser um grande desafio. Para jovens como Vitória Oliveira, que se preparou e se dedicou para garantir uma das vagas, as provas do vestibular de um dos cursos mais procurados acabam sendo mais tranquilas.

“Medicina sempre foi meu sonho! Eu me preparei muito para esse momento, abdiquei de muitas coisas pensando na realização desse meu sonho. Por isso, espero poder realizar minha graduação aqui na Unit para eu não precisar morar fora para estudar. Esse é meu sonho completo”, revela.

Vitória, juntamente com mais 805 candidatos, realizaram as provas do processo seletivo unificado de Medicina do Grupo Tiradentes para Unit Sergipe neste domingo, 20, e segunda-feira, 21. No próximo dia 25, o resultado será publicado no portal da Unit.

Abrir as portas do campus, diante do momento desafiador que a sociedade atravessou com a pandemia, é gratificante. “Ainda mais quando recebemos centenas de jovens e adultos com projetos de vida tão inspiradores. Desejamos sucesso a todos os candidatos e que possamos encontrá-los em breve”, comenta o pró-reitor Administrativo e Financeiro da Unit, professor Francisco Almeida.

As provas que os candidatos realizaram estão disponíveis para retirada durante os próximos 15 dias na sala 08, térreo do prédio da Reitoria do campus Unit Farolândia.

Projeto Pedagógico de Medicina

Com uma proposta atual e inovadora, o projeto pedagógico dos cursos de Medicina do Grupo Tiradentes é baseado no método PBL – Problem Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas) –, que mantém a relação ensino-aprendizagem focado no aluno como protagonista do processo; motivando e estimulando a criatividade do estudante.

Além disso, promove o conhecimento de diferentes áreas médicas, oferecendo ao acadêmico a oportunidade de vivenciar a Medicina desde o início do curso, estimulando o aprendizado em equipe, à busca de diferentes maneiras de como resolver um problema.

“PBL é focado na prática. Desde o primeiro ano de curso os acadêmicos estarão em Unidades Básicas de Saúde (UBS) com rotinas mais intensas do que em faculdades com método tradicional. Como a turma se divide em poucos alunos, a participação de cada um se torna muito importante para o grupo e a proximidade com o professor aumenta”, explica o diretor geral da área da Saúde do Grupo Tiradentes, professor Hesmoney Santa Rosa.

