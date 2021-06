Rodrigo visita Ceasa de Itabaiana para buscar reajustes de valores cobrados a comerciantes









22/06/21 - 16:28:19

Na tarde desta segunda-feira, 21, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, esteve visitando a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) de Itabaiana, a convite do vereador conhecido por Joãozinho do Lagamar, e conta que ficou impressionado com a qualidade da obra, ao mesmo tempo em que demonstrou tristeza e indignação presenciar toda essa estrutura completamente vazia, devido às altíssimas taxas cobradas aos comerciantes.

“Estou impressionado com a qualidade da construção, dos equipamentos, dos boxes, realmente é algo que a gente não vê em outros Ceasas. O que nos deixa triste é ver toda essa estrutura sem funcionar plenamente, tendo apenas um comerciante no local, devido aos valores cobrados que estão fora da realidade”, disse.

Segundo a Associação dos Comerciantes Hortifrutigranjeiros do município, a atual tarifa cobrada pelo Mercado Municipal de Itabaiana, local onde atualmente estão alocados, sob um box de 40 m² está em torno de de R$ 85,12 aos meses que contenham 4 semanas. Já no Ceasa, a tarifa mensal cobrada pela ICONBRAS estaria com valores que ultrapassam R$ 1.400, somado a contribuição de despesas comuns variáveis, estimadas em R$ 1.680, por espaços que somam 48 m².

Para o parlamentar, esse abuso de cobranças é um absurdo e deve ser revista. Além disso, lembra que o centro de abastecimento foi criado com o dinheiro do povo e deve ser utilizado por eles.

“Tive acesso a alguns boletos e pude ver que um comerciante que está pagando 600 reais no mercado, tem que pagar cerca de 10 vezes mais aqui. Claro que não vamos criar a ilusão de que seja o mesmo valor, até porque é visível uma estrutura totalmente diferente. Mas queremos que o comerciante pague um valor que ele possa sobreviver, porque não adianta todo o lucro do feirante, comerciante, atacadista e varejista ter que ir para pagar o condomínio e o aluguel do Ceasa”, pontuou.

Ainda de acordo com a associação, a licença de funcionamento do local foi concedida no último dia 20, mas as cobranças começaram meses antes, com uma estrutura incompleta, colocando o nome de diversos atacadistas e varejistas sob protesto, ao cartório de Itabaiana.

No local, o deputado conversou com parte da administração e afirmou que pretende ter um segundo contato para buscarem soluções para os problemas. “Existem algumas questões secundárias que serão tratadas no decorrer do contrato vigente, vamos buscar contato com o gerente de implantação e o diretor que infelizmente não puderam estar aqui hoje, porque o comerciante quer vir para o Ceasa, o problema é que o valor impede que isso aconteça. Então vamos lutar para que tenha esse reajuste e que finalmente possamos chegar em um valor justo para ambas as partes”, conta.

Outra demanda recebida pelo parlamentar foi sobre a segurança e iluminação da região próxima ao local, se comprometendo em fazer solicitações junto ao Governo do Estado e Prefeitura de Itabaiana para cumprirem com as partes que os competem.

Por Luísa Passos