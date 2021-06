SARGENTO VIEIRA DEIXA O CIDADANIA DE ALESSANDRO E FILIA-SE AO PATRIOTA









22/06/21 - 05:14:01

“Tenho uma boa relação com os membros do PATRIOTA e a maneira como o partido conduziu as tratativas na última eleição para a capital, onde me deixou muito satisfeito com esse modelo democrático que o presidente conduz que é escutando seus filiados e tomando à decisão em grupo. E para coroar a minha admiração pelo partido, a possível chegada de Jair Bolsonaro a quem eu tenho muita estima e serei um verdadeiro soldado para contribuir com a reeleição dele a presidência”, fala Vieira esperançoso com sua chegada.

Com a habilidade já comprovada no pleito de 2018 e 2020, o Uezer diz que espera que o partido saia muito mais forte nas próximas eleições.

“Eu acredito que faremos história em Sergipe, sairemos das eleições de 2022 com um representante na Câmara Federal – um na Assembleia Legislativa; um vereador na capital, e quem sabe, outras surpresas que podem acontecer como a possível eleição majoritária de um dos nossos membros”.

Perguntado sobre a possibilidade de Emília disputar uma vaga ao Senado, governo na chapa com Valmir de Francisquinho, ele respondeu.

“Tudo é possível, não descartamos nenhuma conjectura, mas vim com a missão de contribuir para que o partido tenha um representante na Câmara Federal e pretendo cumprir essa missão em 2022”.