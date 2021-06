Saúde distribui 100% das vacinas contra a influenza para os municípios









22/06/21 - 05:22:06

Atualmente, o Estado apresenta 45,5% de pessoas vacinadas contra a doença, liderando a cobertura vacinal no Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (Ceadi), já entregou para os municípios sergipanos 100% das vacinas contra a Influenza (gripe), previstas para a Campanha Nacional de Imunização. Atualmente, o Estado apresenta 45,5% de pessoas vacinadas contra a doença, liderando a cobertura vacinal no Brasil.

A campanha iniciou no dia 19 de abril e entrou na terceira e última fase no dia 9 de junho e segue até o dia 9 de julho. O público-alvo desta fase são: pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, e adolescentes em medidas socioeducativas.

Conforme o panorama das duas primeiras fases da campanha, já foram imunizadas 89% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); 73% das gestante; 55% dos trabalhador de saúde, 66% puérperas; 45% dos Idosos, 100% da população indígena e 50% professores.

Mesmo sendo o estado com maior cobertura vacinal do Brasil, a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira, considera que a cobertura ainda segue baixa, já que a meta de vacinação é 90%. Nesse sentido, a recomendação das SES aos municípios é a realização de buscativas dos públicos.

“O novo grupo começou recentemente, então temos muitas doses para serem aplicadas. Somos o melhor Estado no que refere à cobertura vacinal, precisamos aumentar ainda mais para se ter uma eficácia na vacinação, e é o que estamos trabalhando juntos aos municípios. A recomendação da SES é a buscativa da população. Como estamos em um ano em que as pessoas evitam sair de casa e procurar um serviço de saúde, orientamos que as unidades façam essa busca, procurem quais são as pessoas desse público-alvo, façam anúncios e tentem encontrar essa população.”, disse Ana Lira.

A enfermeira ainda destaca que a vacina da influenza é tão importante quanto as de outras doenças. “A influenza é uma doença que ainda mata muitas pessoas ao ano, é de fácil transmissão por ser um vírus respiratório, sendo assim, a população precisa sim dessa vacina todo o ano. Aquela pessoa que tomou a vacina no ano passado, esse ano ela não é válida, por isso tem que tomar novamente, é um novo vírus que tem mutação , assim é preciso se vacinar anualmente”, conclui a enfermeira.

Fonte e foto assessoria