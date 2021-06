SECRETARIA DA SAÚDE ORIENTA MUNICÍPIOS A VACINAREM TRABALHADORES DO SUAS









22/06/21 - 15:03:44

A Secretaria do Estado da Saúde atendeu o pedido do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS de Sergipe ( FETSUAS/SE), e incluiu no

Informe Técnico – Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 em Sergipe -, a orientação aos municípios da importância dos Trabalhadores do SUAS no enfrentamento ao COVID ” *recomenda-se pela sua essencialidade e acesso a populações vulneráveis que, assim como já ocorreu em diversos municípios, sejam avaliadas formas de vacinação desses trabalhadores em cada município.”

O FETSUAS/SE orienta aos/as trabalhadores/as do SUAS a procurarem a Secretária de Assistência Social para apresentar a nota técnica e para saberem quando será o dia da vacinação.

O Fórum que é coordenado pelas entidades sindicais (SINDASSE, SINTS, SINPSI, CUT, FETAM) e pelos conselhos de Classe (CRP e CRESS), agradece aos trabalhadores e trabalhadoras, gestores/as e militantes do SUAS pelo o empenho na luta por essa conquista. Agradece, também ao deputado estadual Iran Barbosa, que intermediou a reunião do FETSUAS com a Secretária de Estadual de Saúde Mércia Feitosa, que foi de suma importância para conquista desta nota técnica.

Por Iracema Corso