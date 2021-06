Secretário de segurança e comandante da PM visitam central de videomonitoramento da guarda de Socorro









22/06/21 - 10:41:07

A parceria entre os órgãos municipais e estaduais é fundamental para um eficiente desempenho das funções do poder público. Ciente da importância dessa cooperação, a Prefeitura de Socorro, representada pelo prefeito Padre Inaldo e pela Guarda Municipal de Socorro (GMS), recebeu, na tarde desta segunda-feira, 21, a visita do secretário de Segurança Pública de Sergipe (SSP), João Eloy, e do comandante da Polícia Militar de Sergipe, Coronel Marcony Cabral, para tratar de assuntos relacionados à segurança pública do município.

Na oportunidade, o prefeito, acompanhado do comandante da GMS, Evilásio Protásio, e do subcomandante, Renilton Silva, apresentou aos visitantes o funcionamento da Central de Videomonitoramento, que funciona 24 horas por dia. Padre Inaldo explicou que a Central foi instalada com investimentos do próprio município e, com isso, a GMS passou a monitorar 114 locais de Socorro: 54 prédios da Educação, 19 da Assistência Social e 44 da Saúde. “Em 2017, quando assumimos a Prefeitura, nos deparamos com muitas ocorrências. O número de escolas, creches e unidades de saúde assaltadas eram altos. Quando começamos a investir em videomonitoramento e em equipamento para a Guarda Municipal, conseguimos zerar os assaltos nesses locais. Isso mostra a importância desse trabalho e por isso achamos importante apresentá-lo para o secretário João Eloy e para o Coronel Marcony”, disse Padre Inaldo.

O prefeito também destacou que a Central de Videomonitoramento conta com sistema de pânico e alarme. A estrutura do setor surpreendeu o secretário de Segurança Pública. Segundo Eloy, o sistema é um grande aliado para a redução da criminalidade e auxilia o trabalho das forças de segurança. “A estrutura e o investimento feito para a construção desse sistema, por meio de recursos próprios, demonstra a preocupação da gestão de Padre Inaldo com a segurança pública de Socorro. Isso é também um grande auxílio para as polícias Civil e Militar”, constatou Eloy.

Lisonjeado com a visita e com as falas das autoridades, o comandante da GMS, Eivilásio Protásio, avalia que Guarda Municipal de Socorro está no caminho certo. “Esse foi um investimento adotado para diminuir a criminalidade praticada contra o patrimônio público e conceder mais sensação de segurança à população. Estamos satisfeitos com os resultados e mais ainda por saber que estamos contribuindo, de certa forma, com o trabalho das polícias do Estado”, destacou Evilásio.

Da assessoria