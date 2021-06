Sergipeweb abre mais de 300 vagas de emprego no Estado; saiba quais são as áreas









22/06/21 - 11:09:10

Mesmo diante de uma crise econômica que afeta diversos setores comerciais no Brasil, a Sergipeweb mais uma vez dispara na frente e em seu momento de inovação e investimento, abre 314 vagas de emprego no Estado, sendo maior parte em Aracaju.

As vagas serão destinadas para o setor comercial, operações, RH, TI e cargos de gestão. Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link www.sergipeweb.com.br/aracaju/trabalhe-conosco.

Além de gerar desenvolvimento e empregos no Estado, a Sergipeweb é uma das empresas de telecomunicações que mais investem em cobertura e fibra óptica.

Para o diretor Sandro Santos, a Sergipeweb tem se destacado como provedor de maior velocidade e serviços como TV, telefonia e outras aplicações na mesma fibra. E claro, sempre com a máxima qualidade.

“Com 16 anos no mercado, a empresa se transformou em um provedor de soluções em TI e segurança eletrônica, e com mais de 200 colaboradores diretos continua acreditando no mercado sergipano e vem agora numa fase de expansão contratar 314 pessoas. O nosso objetivo é chegar à liderança do mercado sergipano até dezembro de 2021”, conta.

O processo seletivo de contratação é composto por três etapas, e a empresa mantém o candidato informado a cada fase .O currículo também pode ser entregue em lojas físicas.

Ascom

Foto divulgação