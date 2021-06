Unidos pela Vacina: Energisa doa 17 geladeiras à Prefeitura de Aracaju









22/06/21 - 06:30:57

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) foi contemplada e inserida no movimento ‘Unidos pela Vacina’, e com isso recebeu a doação de geladeiras pela Energisa, concessionária de energia em Sergipe. Ao total, foram 32 geladeiras entregues nesta segunda-feira, 21, sendo que 17 foram destinadas à capital, e as outras 15 serão entregues pela SMS aos municípios que abrangem a grande Aracaju.

“Esse movimento tem um papel importante, de ajudar os municípios neste momento de pandemia que estamos vivendo, doando insumos e equipamentos. Todos nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia, o recurso ele é finito e a gente precisa prestar um bom serviço à população. Então, por conta disso, agradecemos à Energisa, por essa parceria importante e por ter adotado Aracaju como um dos municípios para fazer essa doação”, reconheceu a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

De acordo com o representante da Energisa, Pedro Lins, serão contemplados com a doação 63 municípios, e o critério utilizado para o quantitativo de equipamentos doados foi a população de cada cidade. “Quanto maior a população, mais geladeiras foram doadas. Então, proporcionalmente, Aracaju recebeu essas 17 geladeiras. A Energisa integra o movimento visando contribuir no processo de vacinação. A empresa é muito preocupada com a parte social e as pessoas precisam ser vacinadas, e a Energisa integrando esse movimento, visa acelerar a vacinação”, declarou.

Vacinação na capital

De acordo com o último balanço de vacinação divulgado neste domingo, 20, a Prefeitura de Aracaju já vacinou 246.258 pessoas vacinadas, o que corresponde a 37,03% da população da capital.

Atualmente, além dos grupos prioritários envolvendo as categorias de trabalhadores da Educação, do Transporte Coletivo Urbano, de Saúde e de Segurança, o município também está vacinando pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave e pessoas sem doença preexistente com 40 anos ou mais.

A partir desta terça-feira, dia 22, a aplicação da primeira dose ficará temporariamente suspensa, incluindo os novos grupos que contempla as pessoas com 39 e 38 anos, até a chegada de mais doses na capital. A aplicação da segunda dose seguirá sendo administrada na cidade.

Fonte e foto assessoria