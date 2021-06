Vereador cobra políticas públicas para famílias em situação de vulnerabilidade









22/06/21 - 14:25:08

O pedido foi feito durante a sessão ordinária, enquanto discursava no pequeno expediente. O vereador Eduardo Lima (Republicanos), chamou atenção dos colegas parlamentares no que diz respeito a juventude aracajuana, em especial, as famílias em vulnerabilidade, que na sua maioria está localizada nas periferias das grandes capitais.

Segundo Eduardo, “a situação é cada vez mais preocupante e precisa da atenção da Casa, no que diz respeito as políticas públicas voltadas para famílias que estão passando por dificuldade com alimentação ou até mesmo em pagar seus compromissos como água, luz. A dificuldade é tão grande que a juventude, ao ver a situação dos pais, acabam se enveredando ao mundo do crime, como forma de encontrar uma saída”, destaca o vereador.

O parlamentar, que também é pastor evangélico, destacou a experiência no trabalho voluntário, vivência que permitiu contato com as demandas das comunidades de várias cidades de Sergipe. Eduardo Lima fez um apelo para que os colegas buscassem uma forma de auxiliar essas pessoas, por meio das propostas apresentadas em plenário. “Peço atenção da Casa em cada projeto de lei, indicação, requerimento. É através do nosso trabalho que o município pode implantar políticas públicas. A produção parlamentar é a base de tudo ”, pontuou.

Eduardo Lima também destacou o trabalho social realizado pela prefeitura através da Secretaria Municipal da Assistente Social em serviços de atendimento dessas famílias, e parabenizou a secretária Simone Passos, que tem atendido pedidos de necessidades de famílias em vulnerabilidade, e finalizou o discurso dizendo que esse é o papel dos vereadores diante a sociedade.

Por Valéria Santana