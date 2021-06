Vereador comemora aprovação de lei de combate às drogas em São Cristóvão









22/06/21 - 14:47:23

Agora é Lei! São Cristóvão terá ainda este ano uma data especial para celebrar o Dia Municipal de Combate às Drogas. O dia 26 de junho foi escolhido para conscientizar a população por meio de campanhas educativas nas escolas e outras ações como palestras, seminários e conferências sobre os riscos causados à saúde pelo uso de drogas e entorpecentes. A lei é de autoria do vereador Neto Batalha (PP).

A intenção do parlamentar é que o Poder Público promova um conjunto de ações para alertar e prevenir o consumo de drogas no município. Ele quer promover um amplo debate sobre o tema com a sociedade em geral, especialmente os mais jovens.

Neto Batalha afirma que a Prefeitura de São Cristóvão tem o dever de executar programas através das secretarias de Saúde e Educação para diminuir o número de viciados em toda região. “Infelizmente o consumo de álcool, tabaco e drogas pesadas não diminuiu com a chegada da pandemia. Pelo contrário, a informação que temos é que o número de viciados aumentou em nossa cidade e muitas famílias sofrem com esse mal, por isso precisamos agir”, destacou.

Vereador à disposição

Durante a sessão virtual que aprovou o Projeto de Lei de Neto Batalha, o próprio vereador se colocou à disposição para trabalhar como voluntário na causa, disponibilizando inclusive, o telefone pessoal nas redes sociais para intermediar no processo de tratamento.

Neto também ressaltou o trabalho desenvolvido pela equipe do Batalhão da Restauração na cidade de São Cristóvão. Trata-se de um projeto do deputado estadual Capitão Samuel voltado para recuperação de dependentes químicos que tem ajudado centenas de famílias no município. “Esse programa é sensacional, mas o ideal é ampliar o trabalho preventivo para evitar novos viciados e novos tratamentos. Esse é o nosso papel enquanto vereador!”, concluiu.

Fonte e foto assessoria