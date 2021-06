A PANDEMIA MOSTROU QUE A NOSSA MISSÃO NA POLÍTICA NÃO ACABOU, DIZ AMORIM









23/06/21 - 14:55:47

Em entrevista, nesta quarta-feira, 23, ao radialista Narcizo Machado, na Fan FM, o presidente do PSDB Sergipe, o médico e ex-senador Eduardo Amorim, afirmou que sua pré-candidatura ao Senado não é “balão de ensaio” e disse que só definirá composição no próximo ano.

“A pandemia mostrou que a nossa missão na política ainda não acabou. Tenho muito a contribuir com o meu estado, especialmente na Saúde. Estamos colocando nosso nome e deixe que o povo escolha”, afirmou Eduardo.

O ex-senador ressaltou que está aberto ao diálogo, mas não fechará questão este ano. “Converso com todo mundo, não há restrições, inclusive fui procurado por pessoas ligadas ao governo. Mas a decisão de quem apoiaremos só em 2022. Agora o momento é de focar no combate à pandemia. Sigo atuando na medicina, cuidando das pessoas nos hospitais”, enfatizou.

Ainda em relação ao pleito de 2022, Eduardo Amorim pontuou que só terá seu apoio para a disputa do Governo quem se comprometer publicamente com as pautas que sempre defendeu. “Especialmente em relação à Saúde Pública do nosso estado, que se comprometa em construir o Centro de Diagnóstico por Imagem, o Hospital do Câncer. Que vai valorizar os servidores, implementar a polícia nas divisas, garantir uma Educação de qualidade. Não abro mão desses compromissos”, assegurou.

Em sua fala, o médico voltou a defender a importância da vacinação no combate à Covid-19. “Vacina é coisa de Deus. É muito importante que todos sejam vacinados e que tomem as duas doses. E enquanto isso não acontece, é essencial manter os cuidados preventivos, como o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos”, frisou.

Fonte e foto assessoria