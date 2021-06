Baculejo federal na saúde de Sergipe









Por Adiberto de Souza *

Cassando pistas sobre possíveis desvios de verbas destinadas ao combate da covid-19, a Polícia Federal amanheceu, ontem, na porta da Secretaria da Saúde de Sergipe. Segundo a PF, são fortes as suspeitas de irregularidades em contratações feitas com recursos da ordem de 4,16 milhões. Não há nada ainda provado e a Secretaria se apressou em dizer que está colaborando com as investigações, etcétera e tal. O que chama a atenção é o número de ações policiais com o mesmo objetivo realizadas em Sergipe nos últimos meses. Em agosto de 2020, a PF deu um baculejo na Prefeitura de Carmópolis visando apurar denúncia de uso fraudulento de R$ 2,3 milhões destinados ao combate da pandemia. Em outubro do ano passado, foi a vez de a Secretaria da Saúde de Aracaju receber a visita matinal da Polícia Federal. Neste caso, o foco da investigação eram irregularidades nas contratações de serviços para o Hospital de Campanha. No último mês de março, a operação federal ocorreu na cidade sergipana de Pacatuba. Longe de querer afirmar que os investigados têm culpa no cartório, mas é permitido suspeitar que existe algo de podre no reino de Sergipe Del Rey. Afinal, a PF não iria sair por aí dando bacujelo a três por dois sem qualquer suspeita. Crendeuspai!

Me dá um dinheiro aí

O governo de Sergipe vai fazer um empréstimo de cerca de R$ 39 milhões ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (DID), tendo a União como avalista. Essa grana toda visa financiar parcialmente o Projeto de Modernização Fiscal de Sergipe (Profisco). Para o executivo estadual sacramentar a transação bancária, só falta a Assembleia Legislativa conceder a autorização, o que deverá acontecer na sessão plenária desta quarta-feira. Ah, bom!

Sigilo da fonte

“Nenhum jornalista poderá ser constrangido a revelar o nome de seu informante ou a indicar a fonte de suas informações, bem como de que não poderá sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, quando se recusar a quebrar esse sigilo de ordem profissional e de estatura constitucional”. Esta decisão é do ministro Dias Toffoli, ao conceder liminar em favor da Associação Brasileira de Imprensa. Misericórdia!

Capital do milho

O município de Carira pode ganhar o título de “capital do milho”. De autoria da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), projeto nesse sentido tramita na Assembleia e deve ser aprovado sem mais delongas. Em 2019, Carira produziu 138.600 toneladas de milho, equivalente a cerca de 20,2% da produção estadual. O grão é tão importante para o município que a rodovia estadual ligando Carira a Nossa Senhora da Glória é popularmente conhecida como “Cuscuz com leite”, em referência ao milho e à produção leiteira deste último município. Supimpa!

Grana na mão

Os servidores ativos e aposentados da Prefeitura de Aracaju recebem o salário deste mês na próxima sexta-feira. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), na mesma data também será creditada a primeira parcela do 13º para quem aniversaria nos meses de maio e junho. Com o pagamento antecipado dos salários dos servidores, serão injetados mais de R$ 80 milhões na economia local. Nada mal, né?

Defesa de plebiscito

O vereador Nitinho Vitale (PSD) está defendendo a realização de um plebiscito para definir se a Zona de Expansão pertence a Aracaju ou a São Cristóvão. A preocupação do parlamentar aumentou depois que o Supremo Tribunal Federal fixou uma tese de repercussão geral determinando a realização de plebiscito em áreas de disputa entre dois municípios. Segundo Nitinho, se aquela área for definitivamente anexada a Aracaju, a Prefeitura já tem projetos para a implantação de mais saneamento e infraestrutura na região. Ah, bom!

Sergipe de fora

E o deputado federal Fábio Henrique (PDT) está queixoso com a direção da Caixa Econômica Federal. Tudo porque o bancão público não contemplou Sergipe com nenhuma das 51 novas unidades de agronegócio previstas em seu plano de expansão. “Somos mais de 2,3 milhões de habitantes, o 3º maior produtor de petróleo do país e com uma economia baseada principalmente no setor primário”, afirma o pedetista. Em carta enviada aos chefões da Caixa, o deputado pede que seja reavaliada a possibilidade de incluir Sergipe entre os estados beneficiados com as novas agências. Marminino!

Novo magistrado

O advogado Carlos Krauss de Menezes é o novo juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. O causídico foi empossado no cargo, ontem, pelo presidente do TRE, desembargador Roberto Porto. O novo magistrado substituto da corte eleitoral sergipana foi nomeado, em junho último, pelo presidente Jair Bolsonaro, após ser eleito em lista tríplice. Carlos Krauss tem 41 anos e advoga desde 2003. Especialista em Processo Civil, o novo juiz é procurador do quadro efetivo do município de Nossa Senhora do Socorro. Legal!

Minuto de silêncio

A pedido do senador Rogério Carvalho (PT), a CPI da Covid-19 fez, ontem, um minuto de silêncio em homenagem aos mais de 500 mil brasileiros e brasileiras mortos pela pandemia. “A gente está aqui o tempo todo tentando justificar aquilo que nós não conseguimos justificar para o mundo: 502.817 brasileiros mortos. Segundo o petista, o minuto de silêncio foi uma modesta homenagem às famílias “que se desfizeram pela dor, a dor da perda irreparável, que é a perda da vida”. Amém!

Pela saúde

O governador Belivaldo Chagas (PSD) conseguiu reunir em torno da mesma mesa as principais lideranças políticas de Itabaiana para discutir a melhoria do sistema de saúde daquele município. Participaram da reunião no Palácio do Governo os deputados estaduais Luciano Bispo (MDB), Maria Mendonça (PSDB) e Talysson de Valmir (PL), além do prefeito Adailton Sousa (PL). É assim que se faz política com P maiúsculo. Essa união de forças certamente resultará em melhorias para a saúde dos itabaianenses. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 30 de setembro de 1939.

* É editor do Portal Destaquenotícias