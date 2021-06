Campanha McDia Feliz 2021 vai ocorrer próximo mês de outubro









23/06/21 - 15:48:52

O McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, tem sua próxima edição confirmada para 23 de outubro. Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac nos restaurantes McDonald’s de todo Brasil será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias e, para o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação.

Mesmo com todas as adversidades vividas em 2020, a última edição do McDia Feliz arrecadou R$ 19.8 milhões, que beneficiaram 68 projetos de 59 instituições que atuam com oncologia pediátrica lideradas pelo Instituto Ronald McDonald em 21 estados brasileiros, impactando mais de 154 mil crianças e jovens em todo o país, além de 5 projetos educacionais conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna, que formaram mais de 115 mil professores, responsáveis por impactar positivamente mais de 2,7 milhões de estudantes do Ensino Fundamental e Médio em 6 estados. Desde 1988, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados no McDia Feliz.

“No último ano, pudemos comprovar que a solidariedade e a união dos brasileiros podem superar todos os desafios. Graças ao grande engajamento da sociedade com nossa campanha, mantivemos nosso compromisso com as milhares de crianças e jovens que contam com os recursos levantados no McDia Feliz por todo o Brasil. Para esta edição, vamos manter os protocolos de segurança e higiene para a proteção de todos e contamos com a sensibilidade da população para apoiar mais uma vez duas causas tão importantes como a saúde e a educação infantojuvenil”, comenta Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, companhia responsável pela operação dos restaurantes McDonald’s na América Latina e Caribe.

O McDia Feliz 2021 seguirá uma série de medidas que priorizaram a saúde e segurança dos clientes, funcionários e parceiros da rede, guiadas pelo programa McProtegidos.

“No Brasil, o câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, com o surgimento de um novo caso a cada hora no país. Neste momento desafiador, mais do que nunca precisamos da ajuda de toda a sociedade. Nossos pequenos pacientes oncológicos estão no grupo de risco da Covid-19 e não podem interromper o tratamento. Por isso, cada Big Mac conta muito. Em 2021, o McDia Feliz beneficiará 66 projetos de 56 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 20 estados brasileiros com foco em aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil no país”, destaca Bianca Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald.

“A pandemia trouxe um enorme impacto à educação brasileira. Segundo as pesquisas feitas, os atrasos de aprendizado causados pelo fechamento das escolas poderão levar cerca de 10 anos para serem revertidos. Portanto, ser parte do McDia Feliz 2021 nos permitirá ampliar ainda mais o alcance de nosso trabalho, oferecendo a educadores e estudantes acesso à educação pública de qualidade, por meio de soluções inovadoras e que dão oportunidade de desenvolvimento pleno”, afirma Erika Pagano, Gerente Executiva do Instituto Ayrton Senna.

Informações sobre a venda antecipada de vouchers para o McDia Feliz serão divulgadas em breve. A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, Receita do Futuro. Para conhecer mais, acesse: www.receitadofuturo.com.br.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.200 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2021). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

Fonte e foto assessoria