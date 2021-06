Cícero do Santa Maria apoia Live Solidária em prol dos músicos do Santa Maria









O vereador Cícero do Santa Maria utilizou o pequeno expediente da sessão extraordinária desta última terça-feira, (22), para falar inicialmente sobre a situação crítica que vive os músicos de Aracaju, principalmente aqueles residentes do bairro Santa Maria. Segundo o vereador, esses são os que mais sofreram em relação a não trabalhar durante a pandemia que já dura mais de um ano.

“É muito triste vermos a situação que esses músicos, homens e mulheres de família que desde o início da pandemia não encontram uma forma de trabalhar, pois o seu sustento depende de eventos, ou seja, de pessoas reunidas. O que não se pode realmente fazer nessa época que vivemos “. disse o vereador.

Cícero ainda relatou o caso de um músico da comunidade do Santa Maria que teve que vender todos os seus instrumentos para arrecadar dinheiro e alimentar sua família, e com isso não sabe se volta a trabalhar mesmo quando os eventos puderem acontecer.

Sobre a live, o vereador afirmou que é uma iniciativa dos próprios cantores do bairro, que já possuem outra forma de renda, e em um ato de solidariedade ajudarão os seus companheiros. “Fiquei muito feliz com a atitude desses cantores, por isso estou como apoio cultural do evento, e convido a todos para que no dia 10 de Julho, assistam a live e ajudem esses músicos com um quilo de alimento ou qualquer valor financeiro”. O vereador ressalta dizendo ainda que todas as outras categorias apesar de terem sofrido de alguma forma, hoje já conseguem trabalhar mesmo com algumas medidas restritivas, porém os músicos não. Por isso deve-se ter uma atenção maior com esses profissionais que dedicaram e dedicam sua vida a estudar um instrumento e consequentemente levar alegria para a população.

