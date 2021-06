Concurso Junino: Direção da Escola Manoel dos Passos, em São Cristóvão, interfere em votação popular









23/06/21 - 05:34:41

Na noite desta terça-feira, 22, a direção da Escola Manoel Passos De Oliveira Teles, localizada no centro de São Cristóvão, interferiu em votação popular, na tentativa de manipular concurso infantil junino, no qual decidiria quem seria o Rei e Rainha do Milho, após resultado não sair como o esperado.

A proposta do concurso era de que, o casal que possuísse mais curtidas, fosse o vencedor. Empenhada, a mãe de Danilo Chagas, unido à família, conseguiu mobilizar figuras influentes por todo Estado, dentre blogueiros e políticos, além de amigos, para participarem da brincadeira e fez com que, em algumas horas, a foto de seu filho chegasse a mais de mil curtidas.

Inconformados, algumas pessoas começaram a afirmar que se tratava de fakes e a direção, sem averiguar as reais situações, apagou as fotos de todos os participantes do concurso. Decepcionada, Georgia Chagas conta como foi a triste experiência.

“Primeiramente quero agradecer a todos que votaram no casal do 2° ano da Escola Manoel dos Passos. É triste perceber a falta de esforços de alguns pais e a disposição em julgar o esforço de quem verdadeiramente se mobilizou. Estou decepcionada com a postura da direção que, sem ao menos investigar se houve ou não compra de curtidas fakes, apagou todas as publicações”, desabafou.

Convidada a participar de novas publicações para o concurso, a mãe se negou. “Criei todo um cenário para a foto de meu filho e desde o último sábado, 19, deixei todos os meus familiares e amigos cientes do concurso que teria. Nos mobilizamos, pedimos bastante curtidas e não vamos ter todo esse trabalho novamente”, finalizou.

Por Nélio Miguel Jr.