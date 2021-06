CONFIANÇA VENCE O TIME DO VILA NOVA POR 1 A 0 NA ARENA BATISTÃO









23/06/21 - 05:53:57

Apesar de ter sofrido muita pressão, o Confiança conseguiu ser mais efetivo e venceu a segunda no Campeonato Brasileiro Série B. Na tarde desta terça-feira, recebeu o Vila Nova no Estádio Batistão, pela sexta rodada, e venceu por 1 a 0, com gol de Serginho.

O time sergipano encerrou sequência de quatro jogos sem vitórias e chegou a sete pontos na zona intermediária da tabela. O Vila Nova, por outro lado, acumula três derrotas seguidas e segue com cinco pontos, perto da zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Confiança começou a partida com estilo mais ofensivo e chegou bem logo no começo, com chute forte de Daniel Penha que parou na boa defesa do goleiro adversário. O Vila tentou responder com João Pedro, que pegou rebote da meia-lua, mas o chute saiu fraco.

Com jogadas em velocidade, era o Confiança quem chegava com mais perigo. Aos 24, João Paulo foi até a linha de fundo e tocou para trás. Daniel Penha chutou firme, mas a bola foi para fora. Minutos depois, porém, o time sergipano abriu o placar. Em escanteio, Daniel Penha tentou cruzar duas vezes para encontrar Serginho, que desviou de cabeça e marcou. O Vila Nova ainda teve uma chance na primeira etapa, em cobrança de falta de Cássio Gabriel, que pingou na pequena área e quase enganou o goleiro.

Na volta do intervalo, a postura do Confiança continuou a mesma na tentativa de ampliar a vantagem. Marcelinho arriscou de fora da área e exigiu grande defesa. Em outro lance, após recuperação da bola no ataque, Neto Berola invadiu a área, tinha opção de passe, mas chutou cruzado e para fora. O Vila nova, apesar da desvantagem, foi bem ao manter a calma na criação de jogadas e, no final, exerceu forte pressão pelo empate. Entretanto, na principal chance que teve, desperdiçou. Aos 40 minutos, Alan Grafite saiu na cara do gol após boa roubada de bola, mas chutou rasteiro e para fora.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira (25), às 21h30, pela sétima rodada. O Vila Nova fará o clássico com o Goiás no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). Já o Confiança vai até Ponta Grossa (PR), onde enfrenta o Operário-PR no Estádio Germano Kruger.

Foto: Lucas Almeida

Fonte FSF