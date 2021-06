COVID: BARRA DOS COQUEIROS RECEBE FORÇA TAREFA PARA TESTAGEM EM MASSA









23/06/21 - 05:12:23

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e a Universidade Federal de Sergipe – UFS – realizaram nesta terça-feira, 22, na quadra da Escola João Cruz, uma força tarefa para testagem em massa. A ação teve como finalidade identificar os possíveis casos de Covid19. Foram realizados 168 testes. Desses 25 antigenos detectáveis, 31 IgM reagente e 25 IgG reagente.

Esteve à frente dessa testagem o coordenador da Força Tarefa Covid19 UFS/Labic, professor Lysandro Borges. “Utilizamos teste de anticorpos IgM e IgG e também o teste do antígeno. Esse teste é moderno e detecta a presença do vírus em 15 minutos. O objetivo dessa ação é mapear, rastrear e isolar os pacientes assintomáticos que circulam em Barra dos Coqueiros e que aumentam a contaminação neste município. Eu agradeço ao prefeito de Barra, Alberto Macedo que acolheu tão bem a nossa equipe, a Secretária de Saúde do Município de Barra dos Coqueiros, na parte da sua secretária Eliane Martins e a população que compareceu para prestigiar essa testagem e cuidar da sua saúde”, enfatiza o professor Lysandro Borges.

Para o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, essa ação ao detectar casos de covid19 auxilia a gestão a tomar as providências cabíveis. “Assim evitamos a proliferação desse vírus que tem sido tão danoso para nossa sociedade, para nossas famílias”, ressalta Alberto Macedo.

A secretária de Saúde de Barra dos Coqueiros, Eliana Martins, também avalia como positiva a testagem. “É de suma relevância. Precisamos continuar esclarecendo a população sobre os cuidados para evitar a contaminação. Deixar todo mundo ciente que a covid19 existe e que ela a cada dia registra mais casos em nosso município. Devemos prevenir sempre”, relata a secretária Eliana.

Por Andréa Oliveira