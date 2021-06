Deputado Adailton Martins discute situação de praias sergipanas









23/06/21 - 16:38:18

Para tratar sobre a situação das praias do Litoral Sul de Sergipe, o deputado estadual Adailton Martins (PSD) recebeu nesta quarta-feira, 23, em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a visita do vereador de Estância, Evandro da Praia (PSOL) e do amigo Chiquinho, do Jornal O Caminho.

Na oportunidade, Adailton Martins, como representante da Alese no Conselho do Gerenciamento Costeiro, informou que o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, está finalizando o Plano e o Sistema Estadual de Gerenciamento Costeiro para enviar a Casa Legislativa.

“Acredito que logo o Plano de Gerenciamento Costeiro estará aqui na Alese para que possamos resolver o problema do nosso litoral sergipano, especialmente o da Região Sul, onde tem mais desgastes. Ubirajara se propôs em agilizar esse projeto para que o Conselho possa fazer uma reunião e aprovar o gerenciamento costeiro. Entendo a preocupação do vereador, Evandro da Praia, que é da região de Estância, que está recebendo cobrança da população”, colocou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria