DEPUTADO JAIRO DE GLÓRIA PEDE POR VOLTA DAS VAQUEJADAS EM SERGIPE









23/06/21 - 14:46:31

Na Sessão Extraordinária Mista desta quarta-feira (23) o deputado estadual Jairo de Glória (Republicanos) sugeriu que as vaquejadas voltassem a ocorrer em Sergipe. Segundo expôs, o seu pedido atende o clamor de organizadores de vaquejadas do Estado.

“Quero pedir o apoio do Comissão de Esporte, Cultura e Educação da Alese, para falarmos com o governador de Sergipe e com a equipe técnica do governo para que receba os organizadores de vaquejadas. Precisamos que a vaquejada volte gradativamente, claro que, obedecendo os protocolos sanitários da covid-19”, explicou o deputado, enfatizando que as vaquejadas movimentam a Economia do Estado.

Na oportunidade, o líder do governo, deputado Zezinho Sobral (PODE), apoiou a exposição do deputado Jairo de Glória. “O sertanejo é apaixonado pela pega do boi no mato e pelas vaquejadas, que a gente chama de “Corrida de Mourão”. Já tive reunião com parques e associações de vaquejadas e todos estão desejosos da volta dessas vaquejadas. Em Sergipe são mais de 1500 praticantes de vaquejada no Estado”, declarou Zezinho.

Foto: jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo