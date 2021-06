Itabaiana: deputados buscam solução para o funcionamento da CEASA no município









23/06/21 - 06:09:06

Atendendo a um apelo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), o governador Belivaldo Chagas (PSD) recebeu em audiência no Palácio de Despachos, no final da tarde dessa terça-feira (22), os deputados estaduais de Itabaiana, Maria Mendonça (PSDB) e Tallyson de Valmir (PL), além do prefeito serrano Adaílton Sousa (PL). O objetivo do encontro foi encontrar uma solução para o impasse sobre o funcionamento da Central de Abastecimento de Itabaiana (CEASA), inaugurada recentemente pelo governo do Estado.

Durante a audiência todos os envolvidos conversaram com o empresário responsável pela vencedora da PPP (Parceria Público-Privada) e que venceu a licitação para gerir a CEASA de Itabaiana. Os três deputados buscaram o apoio do governo no sentido de encontrar alternativas para facilitar um entendimento entre o proprietário da empresa e os pequenos comerciantes da cidade e garantir o início das atividades no espaço. Uma nova audiência deverá ocorrer, desta vez com as presenças dos representantes dos feirantes.

Luciano avaliou a reunião como positiva

O deputado estadual Luciano Bispo pontuou a somação de forças dos três parlamentares de Itabaiana, além do governador e do prefeito municipal, no sentido de buscar um entendimento entre a empresa que vai gerenciar a CEASA e os feirantes da cidade. “Acho que foi uma reunião proveitosa porque nós avançamos em alguns pontos e entendemos que o diálogo é mais do que necessário. Temos que encontrar um denominador comum para que cada lado possa ceder um pouco e a gente consiga resolver esta situação”.

Luciano acrescentou que a Central de Abastecimento representa o maior investimento do governo do Estado no município de Itabaiana e, após sua inauguração, há uma grande expectativa para que ele seja colocado em funcionamento. “É preciso buscar um acordo logo, nós, deputados, vamos nos somar e tentar ajudar”, completou o presidente da Alese, antecipando que em breve haverá uma nova audiência, desta vez com a presença dos feirantes locais para se buscar um acordo em definitivo.

Maria Mendonça

A deputada estadual Maria Mendonça entende que é imprescindível uma audiência com a presença dos feirantes para que se formalize um entendimento com o empresário da PPP. “Temos a convicção que esse consenso tão falado é essencial para todos os envolvidos. Foi muito importante esta iniciativa do governador, chamando as partes, mas faltaram os feirantes. A gente torce pelo bom senso para colocar esta CEASA em funcionamento, beneficiando Itabaiana e Sergipe”.

Tallyson espera por um desfecho positivo

O deputado estadual Tallyson de Valmir entende que o município de Itabaiana deve ficar em primeiro lugar para todos. “O que a gente espera é um desfecho positivo para o proprietário da empresa e para os comerciantes da nossa cidade e região. A gente quer o consenso de todos, porque o mais importante neste momento é o funcionamento da Central de Abastecimento”.

Adaílton Sousa

Para o prefeito de Itabaiana, Adaílton Sousa, a data deve ser celebrada como “um dia histórico” pela união das forças políticas de seu município. “Temos que parabenizar o governador Belivaldo Chagas que conseguiu unir todas as forças políticas de Itabaiana nesta audiência. Foi uma reunião produtiva, queremos a CEASA em funcionamento, que é bom para Itabaiana, para os feirantes, para o próprio concessionário. A gente espera que outras reuniões ocorram neste sentido

UTIs e Vacinas

Após a audiência sobre a CEASA, o governador, os deputados e o prefeito se reuniram com a secretária de Estado da Saúde, Mércia Souza, e a superintendente executiva Adriana Menezes, para tratarem de mais leitos de UTI no Hospital Regional de Itabaiana, além de mais vacinas para o enfrentamento ao coronavírus (covid-19) na cidade serrana.

“Está todo mundo preocupado em garantir a imunização do povo de Itabaiana. Ficamos na expectativa de mais vacinas a serem enviadas pelo governo federal para que o Estado possa fazer a distribuição para os municípios sergipanos”, destacou Luciano Bispo, que tem lutado junto ao Executivo por mais leitos de UTI e de leitos comuns no Hospital Regional para ajudar no combate à covid-19.

Maria quer reunião com feirantes

Maria Mendonça disse que foi colocado na reunião que é fundamental que o município de Itabaiana construa uma UPA para garantir o atendimento básico da população. “Isso vai ajudar para acabar com o problema da superlotação do Hospital Regional. Houve muita disponibilidade das partes em ajudar e quem ganha com isso é o povo de Itabaiana”.

O deputado Tallyson de Valmir pontuou que a questão da vacinação é algo que ele tem acompanhado, diariamente, e que outra preocupação é com o Hospital Regional de Itabaiana. “Nós somos cobrados pela população e nós viemos conversar e cobrar da Secretaria de Estado da Saúde. O mais importante é a união e a força para melhorar o atendimento do nosso povo”.

O prefeito Adaílton Sousa também avaliou como proveitosa a reunião para tratar dos problemas de superlotação do Hospital Regional. “Nós conversamos com a equipe técnica da Saúde Estadual, em conjunto com a Secretaria Municipal, no sentido que a gente possa ampliar o atendimento lá no centro de covid-19, com o horário estendido para as 24 horas. Sobre a vacinação nós evoluímos bem com mais de 31% da nossa população já vacinada”.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte