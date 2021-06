Eduardo recebe estudantes em gabinete para conversa sobre papel de vereador









23/06/21 - 09:38:55

Foi um bate papo bastante descontraído, mas repleto de aprendizado e troca de informações. O encontro foi parte de um trabalho escolar dos alunos do curso de Aprendizagem Profissional de Qualificação em Serviços Administrativos, oferecido pelo Senac de Aracaju. Na pauta, o papel do vereador na sociedade e a importância da participação popular no mandato legislativo.

Os estudantes, Ícaro Reinal, de 17 anos, e José Adrian Silva, de 20, fizeram uma espécie de entrevista com o vereador, Eduardo Lima (Republicanos), e se surpreenderam com a produção desenvolvida pelo parlamentar, que está no primeiro mandato e já apresentou projetos voltados para área de educação. “Sei que a educação é um dos pilares para construção de uma sociedade melhor, por isso, me dedico em legislar em favor de estudantes e profissionais envolvidos neste processo”, destacou o vereador.

Desde o início do mandato, Eduardo Lima já apresentou mais de 10 projetos, entre eles, o que propõe a inclusão de psicólogos nas escolas para atendimento aos alunos e professores. O parlamentar defende também a criação de escolas administradas pela Guarda Civil Municipal, bem como a inclusão do Muay Thai nas aulas de educação física. O vereador também lidera o projeto social, Educando para Libertar, que já qualificou mais de 150 pessoas de comunidades carentes de Aracaju. São jovens que tiveram a oportunidade de incluir no currículo, cursos nas áreas de atendimento ao público, telefonista, secretariado e gestão.

Por Valéria Santana