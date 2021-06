Eduardo Prado toma posse como novo diretor-presidente do SergipeTec









23/06/21 - 16:44:37

“Trabalho com inteligência artificial, tenho projetos na área de saúde e quero trazer tudo isso para o SergipeTec”, afirma

O engenheiro Eduardo do Prado Melo é o mais novo diretor-presidente do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), assumindo o cargo nesta quarta-feira, 23. Eduardo Prado substitui o administrador Diego da Costa, que assumia a direção do órgão interinamente após a saída do ex-presidente Brenno Barreto.

A indicação de Eduardo Prado foi acolhida em assembleia após deliberação do Conselho de Administração do SergipeTec, presidido pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho. De acordo com o novo presidente, as atividades de pesquisas e inovação serão uma marca de sua gestão.

“Trabalho com inteligência artificial, tenho projetos na área de saúde e quero trazer tudo isso para o SergipeTec. Tenho o sonho de trabalhar firme nesse sentido, com o apoio da equipe, para pavimentar um caminho de futuro do SergipeTec em uma linha de alta tecnologia. Quero explorar algumas grandes áreas que serão saúde, energia e agricultura. Estou aqui para somar”, afirmou Eduardo Prado, cujo nome foi aprovado por unanimidade pelo Conselho.

Segundo José Augusto Carvalho, a indicação do novo diretor-presidente vem ao encontro das demandas atuais do Parque Tecnológico. “É alguém com um excelente currículo, com uma característica de empolgação pelo trabalho, da qual comungo”, pontuou.

Na oportunidade, o ex-presidente interino agradeceu pelo período em exercício e desejou bom andamento aos trabalhos do SergipeTec com a nova titularidade. “Estou muito feliz por ter contribuído como diretor-presidente interino durante esse período. Volto à minha função de diretor-técnico do Parque, mas, com certeza, aberto a desafios. Desejo boas vindas a Eduardo”, destacou Diego da Costa.

Carreira

Eduardo do Prado Melo é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) e graduado em Engenharia Eletrônica (UFRJ). Atualmente, dedica-se ao desenvolvimento de pesquisas e projetos nas áreas de Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Saúde, Agricultura e Telecomunicações. É diretor de negócios na empresa Brasilecia Sistemas de TI Ltda, tendo assumido cargos em diversas entidades da área de tecnologia.

Fonte e foto assessoria