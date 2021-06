SES NEGA INVESTIGAÇÃO DA PF PELA COMPRA DE MÁSCARA NO VALOR R$380 POR CAIXA









23/06/21 - 12:49:00

Não é verdade a informação que circula em alguns veículos de imprensa de que a Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe (SES) estaria sendo investigada na operação denominada “Transparência” ocorrida em 22/06/2021, conduzida pela Polícia Federal, sobre a compra de máscaras cirúrgicas ao valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por caixa, contendo 50 máscaras, o que daria R$ 7,60 (sete reais e sessenta) por máscara.

Esclarecemos que o mandado que fora cumprido refere-se à compra de 900.000 (novecentos mil) máscaras cirúrgicas por R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), ou seja, o que corresponderia a R$ 1,00 (um real) por máscara. Assim, não é verdadeira a informação que fora veiculada.

Por oportuno, faz-se necessário esclarecer que todas as compras e contratações realizadas pela SES/SE relacionadas ao COVID-19 estão disponíveis no Portal da Transparência COVID do Estado de Sergipe através do link https://todoscontraocorona.net.br/, onde constam todas a informações exigidas pela Lei 13.979/2020 e outras legislações correlatas.

Secretaria de Estado da Saúde