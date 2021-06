Equipe de neurorradiologia do Sistema Hapvida tem artigo científico condecorado por revista científica









Contribuir para a melhoria do sistema de saúde no Brasil faz parte da missão do Sistema Hapvida, os investimentos em pesquisa são prioridade para que isso seja possível.

Em reconhecimento à estes esforços, o Sistema Hapvida foi condecorado pela revista canadense Cient Periodique após publicar o artigo “Fístula cavernosa bilateral: sinais indiretos ao estudo da ressonância magnética das órbitas sem uso de contraste paramagnético”, (traduzido do inglês), no dia de junho de 2021. O trabalho foi desenvolvido pela equipe de neurorradiologia do grupo Hapvida, juntamente com os residentes em Radiologia do Hospital Antônio Prudente

Na autoria da pesquisa, fazem parte Carlos Vilchez, Nina Abreu, Antônio Júnior, Clarissa Albuquerque, João Rodrigues, Caio Malveira, Fernando Carvalo, Laura Gomes e Pablo Coimbra. Sobre a contribuição do estudo para a ciência neste momento de pandemia, a Dra. Nina, neurorradiologista do sistema Hapvida, comenta:

“O diagnóstico preciso e assertivo auxilia no tratamento eficiente e ágil. O artigo traz contribuição educacional para médicos radiologistas e residentes. Embora o estudo angiográfico seja fundamental na confirmação do diagnóstico e planejamento terapêutico, a análise por ressonância magnética é de extrema importância, pois diversos achados radiológicos permitem a suspeita clínica de fístula carotídeo-cavernosa”.

Além de publicado e condecorado pela revista, o trabalho será apresentado pela equipe na Neurology Meeting 2021, conferência norte-americana que acontece anualmente e reúne nomes importantes da saúde mundial.

