EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE, DR. VALBERTO, EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO









23/06/21 - 07:09:10

Em função das notícias veiculadas sobre operação deflagrada pela Polícia Federal nos estados de Sergipe e São Paulo na manhã de hoje, informo que:

Fui surpreendido com a chegada dos policiais em minha residência no município de Propriá para o cumprimento do mandado de busca e apreensão de possíveis documentos do período em que fui secretário de estado da saúde. De imediato colaboramos com os agentes, prestando todas as informações necessárias e sendo assim o mandado não obteve êxito pois nada foi encontrado, disponibilizei inclusive meu aparelho telefônico, comprovando assim a minha tranquilidade, lisura e ética enquanto gestor público.

Vale ressaltar que o governo federal decretou estado de emergência em virtude da pandemia do Coronavírus em 3 de fevereiro de 2020, tendo o primeiro caso confirmado em solo brasileiro dia 26 de fevereiro de 2020.

É de conhecimento público que deixei a Secretaria de Estado da Saúde no dia 07 de Maio de 2020, portanto, durante a situação pandêmica, permaneci à frente da pasta por pouco mais de 70 dias, momento mais crítico do estado de emergência.

Durante toda minha vida profissional fui um defensor intransigente da ética e transparência com o erário público, nunca em todo exercício no serviço público, surgiram quaisquer dúvidas relacionadas a minha idoneidade.

Estarei sempre à disposição acreditando na Justiça e no relevante histórico de prestação de serviços que possuo em meu estado.

Dr. Valberto de Oliveira Lima